الوحدة السعودي يطلب ضم مدافع أهلي جدة

تقدم نادي الوحدة السعودي بطلب للحصول على عقد مع نجم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الوحدة السعودي أبدت رغبتها في الحصول على خدمات طلال عبسي أول لاعب كرة قدم في نادي الأهلي جدة.

تستغل إدارة نادي الوحدة السعودي، هبوط فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم إلى الدرجة الأولى السعودي، في الموسم الجديد، لإنهاء العقد مع طلال عبسي.

وصعد الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة إلى دوري المحترفين السعودي الموسم الجديد بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وهبط الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي بعد إضافة 32 نقطة واحتلال المركز الخامس عشر.