الوحش الجبار الرياضي..سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كلياً بمواصفات متميزة فِيْ الأسواق العربية

تويوتا راش هِيْ سيارة رياضية متعددة الاستعمالات جديدة بالكامل بأربع عجلات تشتهر بمتانتها وتصميمها الخارجي الأنيق. يمكن تمييزها عن الموديلات السابقة من خلال مجموعة متنوعة من الميزات لأنها تفاصيل تتكيف بشكل مثالي مع احتياجات الراكب والسائق وتعمل على جعل النقل أفضل وأسرع وأكثر راحة، وهِيْ مصنفة على أنها سيارة عائلية، فهِيْ تحتوي على سبعة مقاعد بالإضافة إلى الميزات والمواصفات الأخرى التي سنتناولها فِيْ الأسطر التالية.

مواصفات تويوتا راش 2022

تتمتع هذه السيارة بقدرات حالية ومعاصرة وهِيْ SUV، الميزات التالية مهمة بشكل خاص للسيارة

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 104 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

يحتوي على نظام دفع خلفِيْ بالإضافة إلى الشواية السوداء فِيْ مقدمة السيارة.

مصابيح أمامية مزودة بمصابيح أمامية LED ومصابيح هالوجين أمامية مضادة للحروق وناشر أمامي من الألومنيوم.

تحتوي عجلات السيارة المصنوعة من الألمنيوم مقاس 17 بوصة على مؤشرات فِيْ مرايا الرؤية الخلفِيْة وخصائص دخول ذكية.

جسور خلفِيْة LED مع خيار الفتح اليدوي للباب الخلفِيْ.

يوجد بالداخل نظام أوتوماتيكي للتحكَمْ فِيْ المناخ ينظم نظام التحكَمْ فِيْ المناخ للتبريد أو التسخين لإبقاء الركاب مرتاحين داخل السيارة.

السيارة مزودة بنظام مانع للانزلاق ومكابح مانعة للانغلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

تأتي السيارة بثلاثة مستويات مختلفة، المقاعد مطلية باللون الأسود ومجهزة بنوافذ كهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 7 شبكات أمان لضمان سلامة الركاب وحمايتهم.

يوجد اتصال USB وبلوتوث ومشغل أقراص مضغوطة وثمانية مكبرات صوت.

أما التصميم الداخلي لسيارة تويوتا راش 2022 فهُو واضح وعملي ومريح، كَمْا أن بها عجلة قيادة بأزرار متعددة الوَظْائِفْ، وشاشة معلومات للسائق فِيْ المقصورة، وشاشة مركزية بقياس 1 بوصة للواحد مقاس 7 بوصات. نظام معلوماتي ترفِيْهِيْ يتيح سهُولة التحكَمْ فِيْ النظام، ويحتوي النظام الجديد على نظام صوتي بثمانية مكبرات صوت وموصل USB ووظيفة Bluetooth لتوصيل الأجهزة الذكية.

مواصفات نظام الأمن والسلامة

يوجد نظام مراقبة ضغط الإطارات فِيْ السيارة. بالإضافة إلى ذلك، فهِيْ مزودة بمكابح مانعة للانغلاق. يؤدي وظيفة التحكَمْ فِيْ الاستقرار. السيارة مزودة بنظام توزيع الكتروني لقوة الفرامل. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر منظم السرعة. بها جيوب هُوائية بداخلها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مستشعرات الكاميرا الخلفِيْة.

مواصفات تويوتا راش 2022

المركبة مدعومة بكافة إجراءات الأمن والسلامة، ومزودة بأكياس هُوائية فِيْ المقاعد الأمامية والخلفِيْة. يأتي مع Toyota Rush 2022، مكيف هُواء فِيْ المقاعد الأمامية والخلفِيْة، ستة مكبرات صوت داخلية بتقنية البلوتوث، المقاعد مريحة حقًا وتتضمن منبهات لتنبيهك فِيْ حالة حدوث تصادم. تتوفر السيارة بمجموعة متنوعة من الألوان غير العادية والملفتة للنظر والمميزة لتناسب كل الأذواق. تتميز السيارة بانخفاض استهلاك الوقود بينما توفر للسائق رؤية ليلية رائعة. السيارة مزودة بمصابيح أمامية قوية وأجهزة استشعار فوق صوتية تنبه السائق.

سعر تويوتا راش 2022

أما عن أسعار تويوتا راش 2022 فِيْ الأسواق العربية فهِيْ كالتالي