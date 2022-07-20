الوحش الجديد وصل هِيْونداي توسان 2023 بتصميمها المستقبلي قسط 600 ريال

تعتبر سيارة هِيْونداي توكسون هِيْونداي توكسون 2023 خيارًا جيدًا فِيْ فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة. هذا لا يرجع فقط إلى التصميم الخارجي المستقبلي، ولكن أيضًا إلى النطاق الواسع من الميزات الداخلية. كَمْا أنه يأتي مع طرز مختلفة، بما فِيْ ذلك الطراز الهجين (PHEV). من المعروف أن سيارة توكسون 2023 الجديدة هِيْ فِيْ الأساس نموذج مرحَلْ تم تطويره مؤخرًا. ومع ذلك، فإن سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر لديها تحسينات مميزة فِيْ تشكيلة الطرز المختلفة التي تأتي معها. تشمل الميزات القياسية الجديدة لمستويات القطع المختلفة فتحة سقف بانورامية على N Line وشحن لاسلكي لحواف SEL و N Line، بالإضافة إلى XRT، وجميع السيارات الهجينة و PHEV.

المحرك وناقل الحركة

تأتي توكسون 2023 الجديدة بثلاثة محركات، اثنان منها 2.5 لتر رباعي الأسطوانات (هجين وقابس هجين). المحرك الثالث يأتي بسعة 2.0 لتر وينتج 187 حصاناً. بينما المحرك الهجين يولد 226 حصانا. وللحصول على أفضل أداء ممكن، يمكنك اختيار البديل الهجين الإضافِيْ. ينتج 261 حصانا. بالإضافة إلى ذلك، تستفِيْد Tucson PHEV من القدرة على القيادة بالكهرباء وحدها. لديها مدى قيادة كهربائي 33 ميلا.

توكسون 2023 4×4

تقدم توكسون يحتوي نظام البنزين على خيارين للدفع الرباعي، أحدهما دفع أمامي والآخر دفع رباعي. تأتي جميع السيارات الهجينة بشكل قياسي مع نظام الدفع الرباعي. على صعيد الكفاءة، فإن سيارة 2023 Tucson التي تعمل بالغاز لديها القدرة على حَلْق 29 ميلا فِيْ الغالون للطراز الذي يعمل بالغاز فقط و 38 ميلا فِيْ الغالون للهجين. بالنسبة إلى Tucson Plug-In Hybrid، يقدر الاقتصاد فِيْ استهلاك الوقود بـ 80 ميلا فِيْ الغالون فِيْ الوضع الكهربائي فقط و 35 ميلا فِيْ الغالون مجتمعة فِيْ الوضع الهجين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Tucson سحب ما يصل إلى 2000 رطل.

سعر هِيْونداي توسان 2023

يتوفر Tucson 2023 فِيْ الطراز. توكسون GL- Smart 2023 بالدفع على العجلات الأمامية فقط مع محرك SmartStream 2000cc. قوة المحرك 156 حصان. مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات. يبدأ سعر سيارة هِيْونداي توسان 2023 فِيْ السَعُودِيْة من 92 ألف ريال بدون الضرائب. يمكن دفع 600 ريال شهريًا على أقساط لمدة 36 شهرًا، مع توزيع المبلغ المتبقي بين الكتاب الأول والأخير.