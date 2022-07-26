الوحش الروسي لادا نيفا ترافِيْل 2022 تكتسح الأسواق تعرف على مواصفاتها وعيوبها

تعتبر سيارات Lada Niva Travel 2022 الروسية من أكثر السيارات موثوقية وموثوقية بقدراتها، حيث تستخدمها العديد من الدول للأغراض العسكرية والحكومية نظرًا لقدراتها الكبيرة، وقد تم تجهِيْز الجزء الميكانيكي على أعلى مستوى بالإضافة إلى ذلك من ذلك لقد تم تزويدهم بالعديد من الميزات والكَمْاليات الترفِيْهِيْة التي تخدم العملاء المشتركين فِيْ سوق السيارات العالمي، ومن خلال مقالتنا سنكشف لكَمْ عن أهم المواصفات المتوفرة فِيْ لادا نيفا 2022، وكذلك المميزات والعيوب أدناه .

مواصفات لادا نيفا 2022

تحتوي نيفا 2022 على العديد من معايير الجودة العالمية، مما جعلها رائدة فِيْ عالم المحركات، حيث تمتلك لادا 2022 محركًا قويًا يدعمها على الطرق الوعرة ويمكنها العمل فِيْ أصعب الظروف.

تحتوي السيارة أيضًا على نوعين من المحركات، الأول بسعة 1600 سم مكعب، وقادر على إنتاج قوة تصل إلى 114 حصانًا، ومن المعروف أنه يحتوي على ناقل حركة “يدوي”، طالما أن المحرك الثاني لديه القوة التي تغطي الأولى على مراحَلْ، حيث تبلغ سعتها 2000 سم مكعب، وقادرة على إنتاج 168 حصانًا، ويتميز هذا الطراز بكونه من النوع “التلقائي”.

بالإضافة إلى المعدات الميكانيكية، فإن السيارة مدعومة بنظام فرامل متطور يواكب ظروف التطور الحالية، كَمْا تتميز بنظام مانع للانغلاق، فضلاً عن احتوائها على عجلات مقاس 15 بوصة.

يتناقض ذلك مع حَقيْقَة أن السيارة بها نظام دفع رباعي، حيث تحتوي على فتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى دعمها لنظام “Apple CarPlay” و Android Auto.

كَمْا أن لديها العديد من أنظمة الترفِيْه، مثل wi-fi و USB، بالإضافة إلى وجود مدخلات إضافِيْة.

من أهم مميزات السيارة أنه يمكن تشغيلها دون الحاجة إلى مفتاح وذلك من خلال زر التشغيل.

عيوب لادا نيفا 2022