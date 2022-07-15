الوحش المضاد للرصاص والقنابل ترافق بايدن فماذا تعرف عنها

في لقطة لا لبس فيها، دخلت السيارة الرئاسية الأمريكية المعروفة باسم الوحش المقر الفلسطيني حاملة العلم الأمريكي على جانبها الأيمن، بينما تم استبدال علم الدولة المضيفة على اليسار بعلم أمريكي ثان.

طوال الـ 48 ساعة التي قضاها الرئيس جو بايدن في القدس، كان بروتوكول وضع العلمين الأمريكي والإسرائيلي على جانبي السيارة ساريًا في جميع الحركات، لكنه خالف التقاليد أثناء زيارته لمستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس. صباح الجمعة، حيث حملت السيارة الرئاسية الأعلام الأمريكية فقط، ثم خلال مراسم الوصول إلى المجمع الرئاسي الفلسطيني في بيت لحم، ثم في كنيسة المهد.

مركبة مدججة بالسلاح

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” فإن الوحش يرافق الرئيس الأمريكي في كل تحركاته الداخلية والخارجية، ويعتبر السيارة الأكثر أمانا في العالم. وقد تم تجهيزه بأنظمة أمان متطورة فريدة من نوعها، والتي يتم تحديثها بانتظام.

ورث الرئيس بايدن الوحش، سيارة كاديلاك دخلت الخدمة الرئاسية عام 2022، من سلفه في البيت الأبيض دونالد ترامب.

صنعتها شركة جنرال موتورز بأنظمة تكنولوجية توفر أقصى درجات الحماية للرئيس الأمريكي، جسم السيارة مصنوع من الفولاذ والألمنيوم والتيتانيوم لحمايتها من الهجمات الصاروخية والقنابل.

أما بالنسبة لمعدات الإنزال فهي تشتمل على ألواح فولاذية للحماية من الألغام والقنابل، وأبواب السيارة المدرعة يبلغ سمكها عشرين سنتيمترا وهي مقاومة لهجمات الرصاص أو الصواريخ وكذلك الهجمات الكيماوية. يمكن توصيل هيكل السيارة بتيار كهربائي، مما يتسبب في إذهال أي شخص يحاول الاقتراب منه.

ضد الرصاص

تحتوي السيارة على نوافذ زجاجية بسمك 3 بوصات ومضادة للرصاص وخمس طبقات مصنوعة من البولي كربونات وإطارات خاصة خالية من المسطحات مع حواف فولاذية.

هي أيضا سيارة مدججة بالسلاح بمدافع رشاشة ومدافع صغيرة لإطلاق قنابل الغاز في حالة الهجوم، ودائما تحتوي على أكياس دم من نفس فصيلة دم الرئيس الأمريكي، ومعدات طبية، ومضخة أكسجين للطوارئ، واتصالات متكاملة. نظام وأنظمة تتبع وكاميرات رؤية ليلية متطورة.

أما بالنسبة لخزان الوقود فقد تم تصفيحه وتزويده بطبقة من الفوم تمنعه ​​من الانفجار في حالة وقوع حادث كما تم تجهيز السيارة بنظام مكافحة الحريق في الخلف وقنابل الغاز المسيل للدموع والمشتت الحراري . من الدخان بالإضافة إلى كونه مزودًا بهواتف تعمل بالأقمار الصناعية وأزرار خاصة تتصل مباشرة بنائب الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع والقيادة العسكرية للبنتاغون.

لا يمكن فتح أبواب السيارات إلا من خلال تغيير الرموز السرية بشكل دوري، والمعروفة فقط لعملاء الخدمة السرية المرافقين للرئيس.

أما عن خصائص السيارة فهي تعمل بمحرك V8 ويبلغ طولها الإجمالي 5.5 متر وعرضها 1.7 متر، وتتسع مقصورتها الخلفية لـ 5 ركاب بينهم الرئيس الأمريكي. المقعدان الأمامي والخلفي مفصولان بحاجز زجاجي لا يسيطر عليه إلا الرئيس. تزن السيارة 9 أطنان. ويرجع ذلك إلى المعدات الأمنية الإضافية وأنظمة الدروع التي دفعت بعض العسكريين إلى وصفها بأنها مركبة دبابة.

عادة ما يكون سائق السيارة الوحش أحد أفراد جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس، ويخضع لتدريب عسكري يتيح له التعامل مع الأسلحة النارية والإسعافات الأولية، وكذلك التعامل مع أسوأ ظروف القيادة وتكتيكات الهروب والتهرب والتحرك. في الزوايا الصعبة.

أول سيارة وحش

بدأ تخصيص سيارة ذات ميزات أمان خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت في عام 1939. كانت من طراز لينكولن وحملت اسم The Sunshine Special وتميزت بأنظمة أمان متطورة لتلك الفترة، كإطار فولاذي مضاد للرصاص ومزودة بزجاج بوصة واحدة، وراديو لإرسال واستقبال الرسائل اللاسلكية.

جاءت فكرة بناء سيارة ذات أنظمة حماية فائقة إلى الرئيس الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، بعد هجمات بيرل هاربور.

عمل المسؤولون الأمريكيون على تطوير وتصنيع مجموعة متنوعة من الأجزاء والإطارات والأسلحة للمدرعات وفق التقنيات الحديثة.

أثار مشهد اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي عام 1963 أثناء سيره في سيارة مكشوفة الاهتمام بتصعيد عناصر التأمين وبناء سيارات خاصة مختلفة للرئاسة. تولى لينكولن وكاديلاك مهمة تصميم وبناء تلك السيارات الرئاسية، التي يبلغ عددها حوالي 12 منذ الستينيات.

في الوقت الحالي، تمتلك الإدارة الأمريكية سيارتين فقط، ويتم تخصيص ميزانية كبيرة لصيانة سيارة الوحش الرئيسية والاحتياطية، بالإضافة إلى تكلفة السفر الجوي عند زيارة الرئيس للخارج. أما سيارات الوحوش التي خرجت عن الخدمة، سواء بسبب التقادم أو بسبب تصنيع سيارة جديدة وأكثر تطوراً، فيتم إتلافها وتفكيك أجزائها. وتقوم أجهزة المخابرات الأمريكية بهذه المهمة من أجل منع تسرب الأسرار إلى الأنظمة الأمنية.