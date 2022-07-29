الوحش بيتمخطر .. مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 Toyota Land Cruser وسعرها فِيْ الأسواق

أعلنت شركة تويوتا عن توافر طراز تويوتا لاند كروزر 2022 الجديد فِيْ مصر والذي تميز بعدد من الإمكانات والتقنيات الحديثة التي تمت إضافتها مؤخرًا وجعلت الكثير من الراغبين بامتلاك سيارات جديدة ينتظرون إطلاق سيارة الشركة، و الشكل الخارجي الجذاب للسيارة عامل مهم فِيْ رغبة الجميع فِيْ شراء السيارة، بالإضافة إلى الميزات والمواصفات الداخلية التي تعمل بها السيارة، واليوم نأخذك فِيْ جولة صغيرة توضح إمكانيات السيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة.

تويوتا لاند كروزر 2022

تتمتع سيارة تويوتا لاند كروزر الفاخرة والفاخرة بعدد من المزايا التي لا توجد فقط فِيْ عدد قليل من فئات السيارات الرائعة، وهِيْ

أضافت السيارة العديد من الوسائل للحفاظ على سلامة السائق والركاب. ومن المتوقع أن يكون هناك نسختان من السيارة الأولى تعمل بالوقود والثانية هِيْ نسخة هجينة. من الداخل توجد مساحة كبيرة وواسعة فِيْ السيارة بحيث يكون هناك إحساس أكبر بالراحة لمن يتواجد سواء كانوا ركاباً أو سائقين. تعمل السيارة بمحرك بحوالي 6 أو 8 أسطوانات. من مقدمة السيارة نجد أن الأضواء فِيْ تلك المنطقة محدثة ومغطاة بشبكة رأسية، كَمْا هِيْ الأضواء الأخرى على السيارة من النوع الضبابي، مخططة باللون الأسود كديكور نهائي. تتميز مقود سيارة تويوتا لاند كروزر بإمكانية تغييرها فِيْ أي وقت.

أما بالنسبة للترفِيْه فهُو حديث ومتطور لإبهار السائق. هناك أيضًا شبكة قوية على السطح العلوي للسيارة لتسهِيْل وضع الأشياء عليها، مثل عناصر الركاب، وما إلى ذلك. تحصل تويوتا لاند كروزر على تصميم خارجي جديد وجذاب وفِيْ نفس الوقت يمكن قيادة السيارة على الطرق الوعرة دون أي مشكلة للسائق.

سعر تويوتا لاند كروزر 2022

تم إطلاق تويوتا لاند كروزر فِيْ العديد من أسواق السيارات حول العالم بسبب الشعبية الكبيرة لشركة السيارات اليابانية Toyota، وقد تم إطلاقها مؤخرًا فِيْ مصر حيث كان ينتظرها كثير من الناس، وكان سعرها كَمْا يلي فِيْ مصر حيث بدأت من ثمانمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه حتى مليون ومائة وخمسة آلاف جنيه.