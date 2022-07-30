الوحش للطرق الوعرة وصل .. مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا كامري Toyota Camry تنافس الآخرين

بعد إعلان (تويوتا) عن خبر إطلاقها لأحدث إصدار من وحش الطرق الوعرة (كامري 2022) فِيْ السوق السعودي، بحث العديد من محبي السيارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن مواصفات وإمكانيات ذلك الإصدار، وما هِيْ المميزات . التي تشجعك على الشراء، وتميز نفسها عن السيارات الأخرى فِيْ السوق، وهنا لديك كل تلك المعلومات حول وحش تويوتا كامري على الطرق الوعرة من خلال موقعنا على الإنترنت.

مواصفات وقدرات تويوتا كامري

أشارت إدارة شركة السيارات اليابانية العملاقة (تويوتا كوربوريشن) إلى مواصفات إصدار كامري 2022 بعد الإعلان عن إطلاقها فِيْ الأسواق، وقالت المواصفات هِيْ كالتالي

أولاً الطول والعرض طوله حوالي 195 بوصة وعرضه 73 بوصة.

ثانياً وزن المركبة يتراوح الوزن الإجمالي للمركبة من 3241 إلى 3572 رطلاً، وقدرتها على السفر حتى 200 ألف ميل تقدر بما يتراوح بين 150 ألف و 20 ألف ميل فِيْ السنة.

ثالثاً المحرك الرئيسي تحتوي هذه السيارة على محرك بقوة 203 حصان وقادر على الدوران بسعة 249 نيوتن.

رابعًا عمر السيارة يتراوح عمر هذه السيارة ما بين عشر إلى اثني عشر عامًا، وتحتوي أيضًا على ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

خامساً سرعة السيارة تصل سرعة تلك السيارة فِيْ الساعة إلى حوالي 100،000 كَمْ فِيْ 7.6 ثانية، ولها قاعدة عجلات تصل إلى 112 بوصة.

سادساً فترة الضمان أعلنت الشركة أن الضمان على تلك السيارة هُو 3 سنوات، والضمان يشمل ناقل الحركة لمدة 5 سنوات فقط.

سابعاً لون السيارة أطلقت الشركة السيارة بعدة ألوان مختلفة وهِيْ الأحمر والأسود والأبيض والأزرق والفضي.

المواصفات الفنية والتكنولوجية لتويوتا كامري تويوتا كامري

أما بالنسبة للمواصفات الفنية والتكنولوجية لسيارة تويوتا كامري فهِيْ كالتالي