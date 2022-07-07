الوداد إلى نصف نهائي كأس العرش بعد الفوز على الرجاء بثنائية

تمكن فريق الوداد الأول لكرة القدم من التأهل لنصف نهائي كأس العرش المغربي، بعد فوزه على نظيره الرجاء، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بعد ظهر اليوم الخميس.

بدأ فريق الوداد المباراة بتشكيل مكون من

الحارس أحمد رضا التقناوتي.

في خط الدفاع أيوب العمود، أمين فرحان، أشرف داري، عطيه الله.

في خط الوسط يحيى جبران، حمود، أيمن الحسوني.

في خط الهجوم رضا الجعادي حسن زهير المطرجي.

حيث بدأ الرجاء الاجتماع بتشكيل

حارس المرمى جايا.

في خط الدفاع حدودي، محمد نهيري، مدكور، جمال حركس.

في خط الوسط عصر الأرجون، محمد مكازي، محمد زريدة.

في خط الهجوم سفيان بن جديدة، بديع بنقا، محسن متولي.

وسجل هدف الوداد الأول يحيى عطية الله في الدقيقة التاسعة من المباراة فيما سجل الهدف الثاني زهير المطرجي في الدقيقة 62 من المباراة.

فاز الوداد بموسم 2022/2022 بدوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.