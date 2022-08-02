الوداد البيضاوي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

يقترب الوداد البيضاوي، الذي يديره سعيد ناصيري، من إبرام عقد مع اللاعب محمد أوناجم، الجناح الأول لفريق كرة القدم في الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال مجانية.

انتهى عقد محمد أوناجم مع الزمالك نهاية يونيو ويحق له التوقيع مع أي ناد يرغب في الانضمام إليه في الفترة الحالية.

وبحسب موقع “لو 360 سبورت” المغربي، فإن إدارة الوداد البيضاوي وصلت إلى مرحلة متقدمة مع محمد أوناجم لضمه الصيف المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الوداد قدمت عرضا جيدا للنجم المغربي لإقناعه بالعودة للعب في “مجمع محمد الخامس” ابتداء من الموسم المقبل.

وفي وقت سابق، حرص أنجم على توجيه رسالة لجمهور الزمالك بعد رحيله، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو على إنستجرام.

وكتب أوناجم “بسم الله الرحمن الرحيم مرت ثلاث سنوات حان وقت الرحيل، وبهذه المناسبة أود أن أشكر جميع مكونات عائلة الزمالك من إدارة ولاعبين وفنيين. الأطر والمعجبين، لمعلوماتهم ودعمهم، رغم بعض الأوقات الصعبة ”.

وتابع “وللتعبير عن اعتزازي الكبير بالانتماء لهذه العائلة، أشكركم مرة أخرى ويحيي الزمالك”.