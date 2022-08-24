“الوسواس القهري” وراء تحول شابة لاتينية إلَّى مليونيرة.. من هِيْ

“لم أستطع الاسترخاء، لا شيء يجلب لي الكثير من السعادة مثل بناء الشركات وتطويرها”، بهذه العبارة التي تصف دانييلا بيرسون، صراعها مع اضطراب الوسواس القهري.

منذ طفولتها، واجهت بيرسون صعوبة فِيْ النوم بسبب وجود شريط أسود على جانب واحد من سريرها بشكل غير متساو مع الجانب الآخر، وكانت تنظر تحت السرير حتى “تشعر بالراحة”، وخلال المدرسة الثانوية اكتشفت من خلال العقلية. الوحدة الصحية التي تعاني من اضطراب الوسواس القهري. لكن رغم معاناتها منه كان حافزًا لها لتحدي المرض والنجاح وإثبات أنها ليست فاشلة.

دانييلا بيرسون هِيْ سيدة أعمال لاتينية ومؤسسة The Newsette، التي تحقق إيرادات قدرها 40 مليون دولار، مع أرباح لا تقل عَنّْ 10 ملايين دولار العام الماضي.

قبل أسبوعين، باعت حصة صغيرة فِيْ The Newsette إلَّى مستثمر فِيْ صفقة قيمتها 200 مليون دولار، وفقًا لمجلة Forbes.

هذا الاستثمار هُو أول أموال خارجية تحصل عليها، إلَّى جانب قرض قيمته 15 ألف دولار من والديها، سددته بالفعل، ولا تزال بيرسون أكبر مساهم فِيْ الشركة. وهِيْ أيضًا المؤسس المشارك والرئيس التنفِيْذي المشارك لشركة الصحة العقلية الناشئة Wondermind، التي تأسست قبل عام، مع المغنية والممثلة سيلينا جوميز وماندي تيفِيْ، الرئيس التنفِيْذي لشركة Kicked to the Curb Productions، ووالدة جوميز.

تبلغ ثروة بيرسون، بما فِيْ ذلك حصتها فِيْ Wondermind، إلَّى جانب الأموال التي جمعتها والاستثمارات الأخرى التي قامت بها، 220 مليون دولار، وفقًا لتقديرات فوربس.

فِيْ 11 أغسطس، أعلنت Wondermind على Instagram أنها جمعت 5 ملايين دولار من مستثمرين، بقيادة Serena Williams Inc.، فِيْ صفقة قدرت الشركة بـ 100 مليون دولار.

بيرسون، التي أتمت السابعة والعشرين من عمرها الأسبوع الماضي، أصغر بعشرة أشهر من مالوسي جاو، وهِيْ أغنى امرأة سوداء تحت سن الثلاثين على قائمة فوربس لعام 2022 لأغنى النساء العصاميات فِيْ أمريكا. جو، الذي سيبلغ من العمر 28 عامًا فِيْ أكتوبر، هُو المؤسس المشارك لشركة Scale AI للتكنولوجيا ومصنف فِيْ قائمة Forbes بثروة تقدر بـ 440 مليون دولار.

كايلي جينر هِيْ المرأة الوحيدة الأخرى التي صنعت نفسها بنفسها على قائمة فوربس، أصغر من بيرسون، حيث بلغت الخامسة والعشرين من عمرها يوم الأربعاء، 10 أغسطس، 2022. يُذكر أن الحد الأدنى من الثروة للانضمام إلَّى قائمة النساء العصاميات لعام 2022، الذي صدر فِيْ يونيو الماضي 215 مليون دولار.