الوصفة السحرية لتبييض الوجه وتفتيح البشرة فِيْ يوم واحد

تفتيح البشرة فِيْ يوم واحد هل تشعرين بالقلق من اسمرار بشرتك تريد أن ترى تأثير البرق بسرعة ؛ ترك البشرة معرضة للشمس هُو أحد الأسباب الرئيسية لتغير لون البشرة (مثل البقع الداكنة)، ويمكن تجنب ذلك بسهُولة عن طريق وضع واقي من الشمس، بالإضافة إلى ذلك، لدينا وصفة لتقليل البقع الداكنة وإزالة التصبغات من وجهك. فِيْ يوم واحد وفِيْ هذا المقال سنطلعك على طرق تفتيح بشرتك وتبييض وجهك فِيْ يوم واحد واكتشفِيْ الوصفة وجربيها معنا.

قناع الحَلْيب والعسل

على الرغم من أن الحَلْيب عنصر شائع فِيْ منتجات العناية بالبشرة، إلا أنه يستخدم بشكل أساسي لترطيب البشرة. يستخدم هذا الماسك الحَلْيب والعسل لعلاج بشرتك وتجديد جمالها الطبيعي، ويمنح هذا المزيج بشرتك ترطيبًا وترطيبًا أكثر من الحَلْيب وحده، كَمْا يحتوي على اللوز المطحون الذي يمكنه امتصاص جميع أنواع البكتيريا وتهدئة أي تهِيْج ناتج عن حب الشباب أو البثور. . القناع مصنوع من الحَلْيب والعسل، يرطب هذا القناع خلايا الجلد ويهدئها ويجددها، ويقشر العسل بلطف خلايا الجلد الميتة بينما يغلق الحَلْيب المسام للمساعدة فِيْ إزالة الرؤوس السوداء، تبدو البشرة أكثر نعومة وإشراقًا وأكثر حتى بعد ذلك. استخدام واحد!

مكونات

ملعقة صغيرة من الحَلْيب.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير هِيْ مزج المكونات جيداً وتدليك القناع برفق على الوجه بحركات دائرية، ثم ترك القناع ليعمل لمدة ربع ساعة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

وصفة الكركَمْ وزيت الزيتون

إذا كنت تريدين بشرة ناعمة مع توهج جميل، جربي وصفة الكركَمْ لتفتيح البشرة وتبييض الوجه فِيْ يوم واحد. الكركَمْ هُو أحد التوابل الهندية المستخدمة فِيْ علاجات تفتيح البشرة القديمة. وفقًا لبعض الدراسات، يقلل الكركَمْ من إنتاج الميلانين فِيْ الجلد، وبالتالي يقضي على الشوائب التي تظهر على الجلد، إذا كنت تبحث عن علاج طبيعي لتلاشي البقع أو علاج حالات طبية أخرى مثل حب الشباب أو آلام المفاصل أو التهاب المفاصل لا ننظر إلى أبعد من ذلك ! الكركَمْ مناسب.

طريقة تحضير وصفة الكركَمْ وزيت الزيتون

يحتوي هذا الخليط على الكركَمْ وزيت الزيتون لتحضير وصفة سحرية تقوم بتبييض وجهك فِيْ يوم واحد، يمكنك دهنه بحركات دائرية لطيفة ثم تركه يعمل لمدة 15 إلى 20 دقيقة، تظهر نتيجة هذه الوصفة من الأول. فِيْ وقت غسله، يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج، عند تطبيق الخليط، قد تلاحظ أن الكركَمْ يصبغ بشرتك باللون الأصفر قليلاً، ولكن بمرور الوقت ستلاحظ أنه يتلاشى ويتلاشى. يختفِيْ بعد الغسيل. إيقاف.

وصفة عصير الليمون

جربي وصفة عصير الليمون لتفتيح البشرة، فحمض الستريك الموجود فِيْ عصير الليمون هُو عامل مبيض طبيعي يمكن استخدامه لتفتيح البشرة ويستخدم أيضًا لتبييض الوجه وستحصلين على النتيجة المرجوة إذا تم استخدام هذا العصير بعناية وهذا هُو مهم جدًا عند تجربة هذه الوصفة لتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية. عند وضع عصير الليمون على الجلد، يجب اختباره على منطقة صغيرة جدًا من الجلد أولاً، لأن هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد.

طريقة التحضير لوصفة الليمونادة

اعصري نصف ليمونة وأضيفِيْها إلى ملعقتين كبيرتين من الماء الدافئ. اغمسي قطعة قطن فِيْ الخليط وافركيها على وجهك بالكامل أو فِيْ أي مكان تريد تفتيحه. اتركي عصير الليمون على البشرة لمدة 15-20 دقيقة، وعندما يحين الوقت، اغسلي البشرة جيدًا وجففِيْها ثم ضعي مرطبًا، حيث يمكن لعصير الليمون أن يجفف الجلد، كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات حتى الآن. . أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة البطاطس النيئة

جربي وصفة البطاطس النيئة لتفتيح البشرة. يمكن أن يساعد فِيْ إزالة البقع الداكنة والتخلص من التجاعيد والعيوب الأخرى. تتمتع البطاطس بخصائص تبييض البشرة، ويرجع ذلك إلى احتوائها على نسبة عالية من فِيْتامين سي الذي يستخدم كَمْكوِّن طبيعي. يتم استخدامه لتفتيح البشرة وتبييض الوجه، وهُو يدخل فِيْ تركيب العديد من منتجات تبييض الوجه.