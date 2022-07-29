الوصفة الصاروخية المنزلية لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار لن تخجلي بعد اليوم

من أجل الحصول على يدين وأقدام ناعمة، تحتاجين إلى استخدام بعض الوصفات التي تقشر هذه المناطق وتزيل الجلد الميت والقشور فِيْ هذه المناطق، وهذا محرج، حيث تلجأ الكثير من الفتيات والنساء إلى استخدام العناية بالأقدام التي تتم فِيْ مراكز التجميل أو صالونات الحَلْاقة. مصنوعة من الموس الذي يزيل الجلد الميت نهائيا ولكن هذه الطريقة من الطرق غير الآمنة لأنها من المحتمل أن تسبب الجروح ومشاكل أخرى وعليك من الآن فصاعدا تقشير اليدين والقدمين باستخدام الخلطات الطبيعية التي تقشر هذه المناطق وتتمتع بها بشكل جميل و وصفة رائعة من زيت جوز الهند والليمون والقهُوة والسكر هِيْ واحدة من أقوى أنواع التقشير التي يمكننا استخدامها للحصول على نتائج مذهلة والاستمتاع بها بشكل سلس بشكل رائع، حيث يمكننا استخدام هذا المقشر ويتم إجراؤه مرة واحدة فِيْ الأسبوع للحصول على نتيجة جذابة. اخلطي مكونات هذا المقشر لتحقيق نتيجة مبهرة.

تمتعي باليدين والقدمين ناعمتين كالحَلْيب، حيث يمكننا استخدام بعض المقشرات التي تعمل على تنعيم اليدين والقدمين عن طريق إزالة الجلد الميت والقشور بشكل دائم، حيث يمكننا استخدام وصفة سكر الليمون التي تعمل على ترك هذه المناطق ناعمة كالحرير وتجعلها بيضاء. مثل الحَلْيب، لذلك علينا أن نستخدمه.

مكونات لعمل وصفة لتقشير اليدين والقدمين

خمس ملاعق كبيرة سكر.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من القهُوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتقشير اليدين والقدمين