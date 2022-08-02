الوصفة الكورية لتفتيح البشرة بالنشا وخطوات التحضير بالتفصيل والخطوة السحرية التي يجب اتباعها قبل تطبيق الوصفة

يشتهر الكوريون بجمال بشرتهم وبأنها بشرة صافِيْة ونقية وخالية من السواد أو الشوائب أو التصبغ، وهِيْ من أهم أنواع البشرة النقية، والجدير بالذكر أن الوصفة الكورية لتفتيح البشرة النشوية تعتبر البشرة من أهم الوصفات التي تم البحث عنها على نطاق واسع فِيْ الآونة الأخيرة، حيث تبحث معظم النساء والفتيات عن خلطات من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة كبيرة ولا تضر البشرة. .

الوصفة الكورية لتفتيح البشرة بالنشا.

الوصفة الكورية لتفتيح البشرة بالنشا تعتبر من أهم المنتجات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لتفتيح لون البشرة، بعيداً عن الكريمات ومستحضرات التجميل الجاهزة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي تسبب تلفاً خطيراً للبشرة. صحة الجلد على المدى الطويل، نتيجة احتوائها على عناصر ضارة بالصحة، مما يترجم إلى ظهُور العديد من المشاكل، من أهمها البقع الحمراء أو الحساسية لهذه المكونات، ولهذا ينصح باستخدامها وصفات طبيعية آمنة للبشرة.

طريقة تحضير وصفة كوريّة لتبييض البشرة

مكونات

ملعقة كبيرة نشاء.

3 ملاعق كبيرة أرز مطحون.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ربع كوب حَلْيب سائل.

ملعقة عسل أبيض.

خطوات التحضير

فِيْ وعاء مناسب، ضعي الأرز المطحون مع النشا وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات. نضيف الجلسرين والعسل والحَلْيب السائل دون توقف عن التحريك حتى نحصل على قوام متجانس مشابه لكريم أو ماسك يمكننا دهنه على البشرة. يوضع الخليط على الجلد ويغطى بالكامل، ويترك لمدة ربع ساعة على الأقل، ثم يتم الوصول إلى الجلد بالماء الدافئ. ضع فِيْ اعتبارك أن هذه الوصفة تتكرر أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.

يجب إجراء اختبار الحساسية فِيْ هذه الوصفة بالرغم من أنها مصنوعة من مكونات طبيعية تمامًا، إلا أنه من الضروري إجراء هذا الاختبار للتأكد من أن الجلد لا يعاني من أي نوع من الحساسية والتهِيْج ضد هذا المكون، مع العلم أنه كذلك وصفة آمنة تمامًا ولكن لمنعها يجب إجراء هذا الاختبار لضمان سلامتها على الجلد.