الوصفه الجبارة هتفور دهُون البوتجاز…تنظيف عيون البوتجاز المحروقة وإزالة أصعب الدهُون بدون أي مواد كيمائية

تنظيف العيون المحترقة بالموقد والتخلص من أصعب الدهُون بدون أي نوع من المنتجات الكيماويةيتعرض المطبخ للكثير من الأوساخ العنيدة والشحوم المتماسكة التي تؤثر على شكل مطبخك ونظافته بمرور الوقت. متوفر فِيْ جميع المطابخ.
تنظيف الموقد حرق العيون وإزالة الدهُون الأكثر صلابة
سنمنحك أقوى وصفة لإزالة شحوم البيوتان الصعبة وتنظيف عيون المقلاة من الشحوم.
مكونات وصفة تنظيف المطبخ
لا تحتاج إلى مكونات صلبة أو باهظة الثمن لتحضير هذه الوصفة. لمسح العينين عن الموقدجميع المكونات رخيصة ومتوفرة بسهُولة حتى تتمكن من تنفِيْذها على الفور، كل ما تحتاجه هُو ما يلي
- لتر ونصف من الماء المغلي.
- ربع كوب صابون سائل.
- 2 ملاعق كبيرة ملح ليمون
- 2 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.
- نصف كوب خل أبيض.
طريقة تحضير وصفة لتنظيف عيون الموقد.
خطوات التحضير وصفة لتنظيف الموقد من الشحوم. سهل وبسيط، لن تحتاج إلى أكثر من 5 دقائق حتى تكون عيون الموقد نظيفًا متلألئًا، وإعادة الموقد جديدًا مثل المرة الأولى، ولتطبيق هذه الوصفة عليك اتباع الخطوات التالية
- ضعي لتر ونصف من الماء فِيْ قدر كبير على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان.
- ثم أضف عيون البيوتان داخل الوعاء، تأكد من أن الماء يغطي جميع القطع جيدًا.
- أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من ملح الليمون ثم أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز.
- لكن ضع فِيْ اعتبارك أن الإضافة تتم بشكل تدريجي حتى لا يتبخر الماء.
- ضعي نصف كوب من الخل الأبيض فوق المكونات المذكورة أعلاه، ثم ارفعي القدر عن النار وضعي الغطاء عليه.
- دع عيون الموقد تنقع لمدة 6 ساعات على الأقل، ويفضل أن يتم ذلك طوال الليل.
- أخرج العين من الوعاء، وأحضر سلكًا أو لوفة وربع كوب من الصابون السائل، وافرك العين جيدًا وستلاحظ إزالة الشحوم والصدأ فورًا وبدون أي مجهُود.
- استمر فِيْ شطف عينيك وكرر الخطوة السابقة حتى تحصل على النتيجة الأكثر إرضاءً لك.
- اشطف عيني الموقد وصفِيْه جيدًا حتى يتم إزالة الماء تمامًا، ثم أعد تركيبه.
- يفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل شهريًا، للحفاظ على الموقد نظيفًا ولامعًا فِيْ جميع الأوقات.