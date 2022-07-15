الوصل الإماراتي يحتفظ بخدمات حارسه 5 سنوات إضافية

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، عن نجاحه في الاحتفاظ بخدمات حارس مرمى فريقه الأول لكرة القدم، لمدة 5 سنوات أخرى، اليوم الجمعة.

تجديد عقد سهيل المطوع لمدة 5 سنوات

كشف نادي الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تمكن من تجديد عقد سهيل المطوع حارس مرمى فريق كرة القدم الأول للنادي، لمدة 5. سنوات. .

أنهى الفريق الأول لنادي الوصل الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.

من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين في 2 سبتمبر المقبل وينتهي في 26 مايو 2023.