الوصل الإماراتي يضم سابع صفقاته هذا الصيف

تمكنت إدارة نادي الوصل الإماراتي من إبرام صفقة جديدة لدعم فريق كرة القدم الأول للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الوصل الإماراتي يضم خالد السناني

وقع نادي الوصل عقدا مع حارس المرمى خالد السناني، ليكون سابع صفقة لفريق كرة القدم الأول للنادي، خلال فترة الميركاتو الصيفية الحالية.

عروض صيف الوصل الإماراتية حتى الآن

حيث أبرمت إدارة نادي الوصل الإماراتي 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، وهم غابرييل زينو، سفيان بوفتيني، عمر عبد الرحمن، خالد السناني، هزاع سالم، عبد الله ناصر، ناصر. سالم.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الوصل الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.