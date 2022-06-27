الوصل الإماراتي ينهي اتفاقه مع المدرب الجديد

أبرمت إدارة نادي الوصل الإماراتي اتفاقها مع المدير الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب فريق كرة القدم الأول للنادي، خلال الفترة المقبلة.

توصلت إدارة نادي الوصل الإماراتي إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، لتدريب الفريق الكروي الأول للنادي خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرازيلي أودر هيلمان.

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الاثنين، انتهاء علاقته الرسمية بالمدرب البرازيلي أودير هيلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وذكر نادي الوصل الإماراتي، أن هيلمان غادر الحصة التدريبية الأولى لفريق كرة القدم بالنادي، بعد إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

أنهى الفريق الأول لنادي الوصل الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.