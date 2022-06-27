الوصل الإماراتي يوجه الشكر لمدربه

أعلنت إدارة نادي الوصل الإماراتي، خروج مدرب فريق كرة القدم الأول للنادي البرازيلي أودير هيلمان من تدريب الفريق بشكل نهائي.

قال نادي الوصل الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه شكر أودر هيلمان، بعد إنهاء عقده بالاتفاق المتبادل، يوم الاثنين.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الوصل الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على نظيره الجزيرة، بهدفين لواحد.

اختتم الفريق الأول لنادي الوصل الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وكتب نادي الوصل الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الوصل ينهي عقده مع المدرب البرازيلي أودر هيلمان ومساعده بالجهاز الفني بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. شكرا لكم على كل ما لديه” إلى الفريق، ونتمنى له التوفيق دائمًا.