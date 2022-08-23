الوطني لتنمية الحياة الفطرية اكتمال تنظيم الصيد في المملكة

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الانتهاء من أعمال إدارة الثروة السمكية المطورة لعام 2022 في المملكة، بعد تحديث معايير الصيد وأنواع الطيور التي يتم اصطيادها والحصص المسموح بها، وتمديد الموعد النهائي، ما دام بدء الصيد. مسموح. سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة.

قوائم الصيد

وأوضح المركز أن التحديث شمل قوائم الصيد، حيث تم زيادة الأنواع المسموح بها وعددها وحصصها، وتم تمديد موسم الصيد من 4 إلى 5 أشهر.

موسم الصيد

وأشار المركز إلى أن تطوير المنظمة تم بمشاركة خبراء وأصحاب مصلحة في مجال الصيد وبناءً على البحث والبيانات ودراسة أفضل المعايير والممارسات الدولية الخاصة بأنواع الطيور التي يتم أسرها والمواسم والمسموح بها. طرق الصيد الفطرية ودراسة ممارسات الصيد العالمية في مختلف البلدان.

وأضاف أن المنظمة تحصر موسم الصيد بموسم الهجرة الخريفية (بعد موسم التكاثر)، لتلافي فترة هجرة الربيع التي تعود فيها الطيور إلى مناطق تكاثرها، والصيد الشتوي للطيور الزائرة، لأنها من بين الطيور التي يفضلها الصيادون.