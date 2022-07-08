الوقوف على جميع الخدمات قبل استقبال الحجاج في طواف الإفاضة

قام نائب الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتنمية، رئيس لجنة حوكمة الشركات وقياس الأثر لموسم الحج الدكتور عبد الوهاب الرسيني، بزيارة المخيم حول حركة الحشود وتجميع الخطط وإدارة الحشود، و التأكد من التزام الوكالات بخططها ومهامها.

تحقق من جميع الخدمات

وتضمنت الجولة زيارة لجميع الخدمات، بما في ذلك إدارة الحشود، وتدفق الفناء، ونقاط الدخول والخروج، وجميع الأنظمة الهندسية والخدمية والتوجيهية، والشاشات الإرشادية واللوحات الرقمية.

الصور المؤهلة

وقال الرئاسة مليئة بكافة القدرات والخدمات، ولديها كوادر مؤهلة علمياً وعملياً تمكنها من تحقيق الريادة والتميز. وقال الرصيني قدمت الرئاسة خدمات مميزة لاستقبال الحجاج إلى بيت الله، وأداء طواف الإفاضة، وتحقيق الراحة والطمأنينة للحجاج وزوار المسجد الحرام للعبادة بشكل مريح. والطمأنينة في خدمة الحجاج.

كما أشاد الدكتور عبدالوهاب الرسيني بالالتزام الذي شهده بالخطط والمهام والتنسيق بين الأجهزة والإدارات، ونقل توجيهات الرئيس العام بشأن استقبال الحجاج في طواف الإفاضة وتجهيز الاحتياجات والخدمات اللازمة لهم.