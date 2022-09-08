الولايات المتحدة تحصد ثمار أزمة طاقة أوروبا.. كَيْفَ ذلك

من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة المستفِيْد الأكبر حيث تواجه أوروبا أول فصول شتاء بائسة.

ستكون أزمة الطاقة فِيْ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفقة تجارية مربحة للجانبين للولايات المتحدة، والتي بدأت فِيْ جني بعض الفوائد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

اليوم، يواجه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خيارات سيئة لتزويد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، مع التزام المصدرين الرئيسيين فِيْ آسيا وأفريقيا بعقود طويلة الأجل من كبار المستهلكين فِيْ شرق آسيا.

هذا الضعف جعل الأوروبيين يعيشون فِيْ حالة من الارتباك، تتراوح بين خطط فرض ضرائب على أكبر شركات الطاقة فِيْ أوروبا، وزيادة تكلفة الكهرباء للأسر، وإطفاء الأنوار فِيْ الساحات العامة ليلاً، وضبط درجة حرارة مكَيْفَات الهُواء فِيْ الصيف. والشتاء.

أزمة الطاقة فِيْ أوروبا

ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عَنّْ رجل الأعمال شريف سوكي، الذي يرى فائدة للولايات المتحدة من أزمة الطاقة فِيْ أوروبا.

يتوقع سوكي، رئيس شركة تيلوريان المتخصصة فِيْ الغاز الطبيعي، أن يستفِيْد مصدرو الغاز الطبيعي المسال فِيْ الولايات المتحدة.

وقال “من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة المستفِيْد الأكبر حيث تواجه أوروبا أول فصول شتاء بائسة … ستسمح أزمة الطاقة فِيْ القارة للمنتجين الأمريكيين بتصدير الغاز بعلاوة كبيرة.”

مع قيام روسيا بخنق إمدادات الغاز استجابةً للدعم الأوروبي لأوكرانيا، فإن ارتفاع الأسعار يهدد بإغراق المنطقة فِيْ ركود عميق، فِيْ الوقت الذي يخطط فِيْه الاتحاد الأوروبي لتوصية الدول الأعضاء بوضع حد أقصى لسعر الكهرباء غير الغازية المرتبطة به. إلَّى ارتفاع سعر الغاز.

لكن سوكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفِيْذي لمجموعة Tellurian Natural Gas Group، انتقد دعوات من عدة دول أوروبية، بما فِيْ ذلك إيطاليا، لوضع حد أقصى لأسعار الغاز.

وقال لصحيفة فاينانشيال تايمز “وضع سقف لسعر الغاز لا معَنّْى له. إذا فرضته، ستدفع دول أخرى أكثر، مثل الصين، التي ليس لديها مشكلة فِيْ مضاعفة وتخزين إمداداتها من الغاز. سيذهب الغاز. فِيْ مكان آخر.”

صناعة الغاز الأمريكية

لكنه قال إن الأزمة ستفِيْد صناعة الغاز الأمريكية .. “لدينا موارد ضخمة، وإنتاج الغاز ليس مكلفا للغاية، ونحن جيدون فِيْ بناء البنية التحتية .. سنكون قادرين على تطوير الغاز الأمريكي بتكلفة معقولة جدا وبيعه. بعلاوة كبيرة “.

وذكر أن على الدول الأوروبية أن تسعى إلَّى “تأمين القليل من كل شيء، سواء كانت مصادر متجددة أو نووية أو فحم أو غاز … لكن الغاز الأمريكي سيتصدر حجم الإمدادات إلَّى القارة، وهذا أمر جيد للمنتجين”.

تتطلع شركة Tellurian إلَّى بناء مصنع تصدير بقيمة 16.8 مليار دولار فِيْ لويزيانا لشحن الغاز الطبيعي المسال إلَّى الخارج، كجزء من مرحلة جديدة للشركة البالغة من العمر ست سنوات والتي تتبع فترة إعادة هِيْكلة كبيرة.

وقال سوكي إن أوروبا تمكنت من تأمين كَمْيات كافِيْة من الغاز، بما فِيْ ذلك التخزين، لأنها دفعت سعرًا أعلى من الدول الأخرى.

وأضاف “وعد بايدن بإيصال الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلَّى أوروبا، لكن ذلك لم يكن بفضل وعوده بأن يصل إلَّى هذه الشواطئ. وذلك لأن أوروبا قادرة على الدفع أكثر من الدول الآسيوية، وعلى عكس آسيا لديها مرافق تخزين. . “

وقال “اليوم كل جزيء يمكن إنتاجه يباع ويباع لمن يرغب فِيْ دفع ثمن أعلى .. ولهذا نشهد تقلب الأسعار هذا”.

عززت بعض الدول، مثل ألمانيا، حصة الفحم من مزيج الطاقة لديها منذ انخفاض تدفقات الغاز الروسي، وهِيْ خطوة يخشى خبراء المناخ من أن تقوض أهداف الاتحاد الأوروبي الخالية من الانبعاثات.

وقالت سوكي “الضرر الناجم عَنّْ الفحم واضح للغاية، لكن فجأة لم يعد الأمر متعلقًا بالتلوث”. “الدول تواجه احتمال تجويع مواطنيها، لأن الغاز ضروري لإنتاج الأسمدة أو لا لتدفئة منازلهم، وبالتالي يصبح الأثر البيئي أهُون الشرين”.