الوليد بن طلال وأحفاده.. علاقة تأسر قلوب رواد التواصل الاجتماعي

سرعان ما تحول موقف مضحك، حيث غازل الأمير السعودي الوليد بن طلال حفِيْدتيه أثناء تناول الطعام ؛ للاتجاه على منصات التواصل الاجتماعي.

الأمير الوليد بن طلال يمزح مع حفِيْدتيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، 18 سبتمبر 2022، مقطع فِيْديو للأمير الوليد بن طلال يمزح مع حفِيْدتيه فِيْ آخر ظهُور له معهم.

ظهر الوليد بن طلال واقفا فِيْ غرفة نوم حفِيْدتيه حيث كانتا مستلقيتين على الأرض لتناول طعام الغداء.

وظهر فِيْ الفِيْديو الأمير الوليد بن طلال يرتدي سروالا قصيرا ويقف ليشاهد حفِيْداته يأكلون الطعام الذي اتضح أنه وجبة سريعة.

ومازح الوليد بن طلال مع إحدى حفِيْداته أنه حاول أن يأكل طعامها لكنها لم تسمح له بذلك.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفِيْديو على نطاق واسع، علقوا على متانة العلاقة بين الأمير الوليد بن طلال وأحفاده.

والبعض قال فِيْ تعليقاتهم “آه يا ​​زينة، نعم يا جدي، والله لا، قال أنا أمير أو وزير يجلس ويطعمهم ويمزح معهم ويقبل منهم أيضا ما يفعلون”. ” لم تعط الفتاة جدها قطعة من الشطيرة التي أحضرها بماله.

وعلق البعض على بساطة منزل الوليد بن طلال، حيث بدت الغرفة بسيطة وأنيقة فِيْ نفس الوقت، وأشاد البعض بنظافة المكان الذي تنام فِيْه الفتاتان على الأرض لتناول طعامهما.

الأمير الوليد بن طلال .. أغنى العرب

يعتبر الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أميرًا سعوديًا من العائلة المالكة آل سعود ورجل أعمال وملياردير وأغنى العرب. تقدر ثروته حاليًا بـ 16.5 مليار دولار. احتل المرتبة 91 فِيْ العالم بين أغنى المليارديرات فِيْ العالم. وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires اعتبارًا من 18 سبتمبر 2022.

ولد الوليد بن طلال فِيْ 7 مارس 1955 فِيْ الرياض، ووالده هُو الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، وجده لأبيه هُو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، مؤسس المملكة وأول ملوكها. المملكة العربية السعودية.

درس الأمير الوليد بن طلال فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على بكالوريوس العلوم الإدارية والاقتصادية بامتياز من كلية الأعمال الخاصة “مينلو” فِيْ أمريكا عام 1979 م. بعد ذلك عاد إلَّى المملكة العربية السعودية وهناك أسس مؤسسة “المملكة” للتجارة والمقاولات والتي كانت مسئولة عَنّْ المشاريع التي بدأها وأهمها المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية وكذلك الاستثمارات فِيْ قطاعات أخرى. فِيْ عام 1996 تحولت المؤسسة إلَّى شركة المملكة القابضة التي أصبحت إمبراطورية اقتصادية ضخمة مسؤولة عَنّْ استثمارات متنوعة فِيْ مجالات البنوك المحلية والعالمية، والإنتاج الإعلامي، والمحطات الفضائية، وصناعة الفنادق، والترفِيْه والسياحة، وأعمال التطوير العقاري، مشاريع البناء، صناعة الإلكترونيات، معدات وبرامج الكَمْبيوتر، الإنترنت، التجارة الإلكترونية، قطاع المتاجر والمراكز التجارية الفاخرة، صناعة السيارات، المعدات الثقيلة والمشاريع الزراعية.

فِيْ أغسطس 2011 تعاقدت شركة المملكة القابضة مع مجموعة بن لادن لبناء برج المملكة فِيْ جدة على ارتفاع 1000 متر ليصبح أطول مبنى فِيْ العالم بتكلفة 4.6 مليار ريال سعودي.

فِيْ مايو 2022 ؛ باع الأمير السعودي الوليد بن طلال جزءًا من شركة المملكة القابضة التابعة له إلَّى صندوق الاستثمارات العامة السعودية (صندوق سيادي).

أعلنت شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، أن الوليد (المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة) باع 625 مليون سهم من أسهمه فِيْ الشركة إلَّى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهُو ما يمثل 16.87 ٪ من إجمالي أسهم الشركة بما يعادل 1.5 مليار دولار.

وبحسب إفصاح مجموعة الوليد، استثمرت المملكة القابضة 3.4 مليار دولار فِيْ الأسْهُمْ وإيصالات الإيداع منذ عام 2022. وكان الحصة الأكبر استثمارًا بقيمة 2.5 مليار ريال فِيْ شركة Telefonica SA الإسبانية فِيْ الفترة من أبريل إلَّى أغسطس 2022.

كَمْا كشفت عَنّْ حصص فِيْ شركات شهِيْرة مثل أوبر وعلي بابا الصينية وغيرهما. كَمْا عزز الوليد استثماراته فِيْ Apple و Citigroup.

أصبح بن طلال، 67 عامًا، أحد أبرز المستثمرين السعوديين بعد الاستحواذ على حصص فِيْ مثل هذه الشركات الكبرى، مثل تويتر وغيرها.

وفِيْ الآونة الأخيرة، أعلن عَنّْ بيع حصة فِيْ علامته التجارية روتانا ميوزيك إلَّى مجموعة وارنر ميوزيك، وجمع 2.2 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصته فِيْ سلسلة فنادق فورسيزونز إلَّى بيل جيتس كاسكيد إنفستمنت ش.

يشتهر الوليد باستثماراته طويلة الأجل، وهُو معجب كبير بالمستثمر الأمريكي الشهِيْر وارن بافِيْت.