الوليد بن طلال يثير إعجاب الجمهُور بلياقته بأحدث ظهُور وهُو يمازح حفِيْدتيه

نال الأمير الوليد بن طلال إعجاب واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فِيْديو لنفسه ظهر فِيْه جسده الجميل وهُو يمزح مع حفِيْداته.

ووثق المقطع وقوف الوليد بن طلال مع حفِيْداته بينما ترقد اثنتان منهما على الأرض أثناء تناول الغداء.

وسرعان ما أصبح مقطع الفِيْديو توجهاً على منصات التواصل لسببين الأول قوة العلاقة بين الأمير الوليد بن طلال وأحفاده، والثاني أن الأمير يحافظ على شكله البدني لأنه يبدو نحيفاً. بطنها مسطح وساقاها مشدودتان، وفِيْ الفِيْديو انحنت على ركبتيها بسهُولة ثم عادت للوقوف على قدميها بنفس السهُولة رغم اقترابها من السبعينيات من عمرها.

ومن التعليقات على الكليب “إن شاء الله ربي يحفظ صحتك وعافِيْتك ويعافانا”.

وقال متابع “روحه حلوة ودائما مقاطع مثل هذا الدفق له وهُو يلعب مع حفِيْداته، بارك الله فِيْكَمْ”.

وعلق آخر قائلاً “الله يرزقنا وارزقنا إن شاء الله فهُو نشيط ورياضي رغم تقدمه فِيْ السن”.

يشتهر الوليد بن طلال بنمط حياته الصحي وممارسة الرياضة حيث ظهر عدة مرات خلال رياضتيه المفضلتين، المشي وركوب الدراجات، إلَّى جانب حث الآخرين على تناول الأطعمة النباتية الصحية فقط وعدم التدخين.

الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد الرياض فِيْ 7 مارس 1955، هُو الابن الثاني للأمير طلال بن عبد العزيز رجل الأعمال السعودي الذي يعتبر من أكبر المستثمرين فِيْ العالم.

فِيْ عام 2004، صنفت مجلة فوربس الوليد على أنه رابع أغنى رجل فِيْ العالم، بثروة تقدر بنحو 21 مليار دولار. بعد سنوات، صنفته المجلة الأمريكية فِيْ عام 2009 فِيْ المرتبة 22، بين أغنى أغنياء العالم، بثروة تقدر بـ 13.3 مليار دولار، وفِيْ عام 2010 صعد إلَّى المركز التاسع عشر، بين أغنى الناس فِيْ العالم، مع ثروة تقدر بـ 13300 مليون دولار. بـ19.4 مليار دولار.

تتوزع ثروته فِيْ شبكة من المشاريع والاستثمارات فِيْ مختلف دول العالم، منها شبكة من أشهر الفنادق والممتلكات العالمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وفِيْ الآونة الأخيرة، أعلنت عَنّْ بيع حصة فِيْ علامتها التجارية روتانا ميوزيك إلَّى مجموعة وارنر ميوزيك وجمعت 2.2 مليار دولار من خلال بيع جزء من حصتها فِيْ سلسلة فنادق فورسيزونز إلَّى شركة بيل جيتس للاستثمار المحدودة. الوليد معروف أيضًا باستثماراته طويلة الأجل.