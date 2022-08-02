الونش يوضح تطورات حالته الصحية بعد إصابته أمام بيراميدز

كشف الدولي محمود حمدي الونش، مدافع فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن تطور حالته الصحية بعد إصابته خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نادي بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

وتغلب الزمالك على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمود حمدي الونش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “الحمد لله على الربح”.

وأضاف في حديثه “المهم أنني أريد أن أطمئن جميع أصدقائي وأحبائي وعشاق الزمالك العظماء أن الحمد لله ربنا يحفظها معي وستعود إلى حالتي الطبيعية”. . “

موعد مباراة الزمالك والجونة

سيواجه فريق الزمالك الكروي الأول الجونة في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساء يوم الجمعة 5 أغسطس في يتاد ​​الجونة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة في 28 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.