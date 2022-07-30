الوَظْائِفْ التعليمية جدارة 1444 رَابِطْ التقديم على وَظْائِفْ وزارة التعليم التعاقد الرسمي

الأعمال التربوية الجدارة 1444 وزارة التربية والتعليم ؛ حيث كشف التعليم عن حاجته لعدد من المتقدمين، رجال ونساء، لشغل 11547 وظيفة فِيْ مختلف التخصصات التربوية، على أن يتم تعيينهم فِيْ رتبة مدرس ممارس بموجب نظام التعاقد الرسمي، وكشف عن تاريخ التقديم على الجدارة للتوظيف. وذلك من أجل تلبية الحاجة إلى المعلمين فِيْ المدارس على جميع المستويات، وخاصة فِيْ المدارس الثانوية. وكذلك توفِيْر المدرسين بالعدد المتوافق مع المناهج الجديدة، بحيث تم تحديد شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ بوزارة التربية والتعليم على (منصة مسار).

فضل الأعمال التربوية 1444

يبدأ التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية غدا الأحد 31 يوليو 2022 الموافق للشهر الميلادي الثاني من محرم 1444، ويجب على المتقدمين ة شُروطْ الوَظْائِفْ التعليمية والتخصصات التعليمية المطلوبة قبل دخول مدينة جدارا، حيث أكدت الوزارة أن سيتم التعيين فِيْ نظام العقد الرسمي وفق اللائحة التنفِيْذية للأحوال المدنية، والتي تهدف إلى الالتزام باستراتيجية وزارة التربية والتعليم، وتحسين نتائج العملية التعليمية من حيث المعرفة والمهارات، من خلال اختيار إلى الأكثر تأهِيْلاً من بين المتقدمين، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة التعليم والتطوير الذي يشمل الطلاب والنظام التعليمي ككل.

التخصصات التربوية بوزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التخصصات التعليمية المطلوبة فِيْ مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السَعُودِيْة، ومنها

رياضيات.

الكيمياء والفِيْزياء.

علم الأحياء، إدارة الأعمال.

المهارات الرقمية.

اللغة الإنجليزية.

التقدم للوَظْائِفْ التعليمية

تستقبل منصة مسار طلبات الحصول على وَظْائِفْ تعليمية، جدارا 1444، على النحو التالي

فتح رَابِطْ منصة الطريق (أهلية العمل). اضغط على خيار الدخول من خلال البوابة الوطنية. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم رمز الصورة. انقر فوق تسجيل الدخول ثم أدخل رمز التأكيد المرسل إلى هاتفك المحمول. انقر فوق متابعة. باستخدام هذا، ستتمكن من تسجيل الدخول إلى Jadara، والبدء فِيْ البحث عن وَظْائِفْ تعليمية فِيْ علامة تبويب الوَظْائِفْ الشاغرة. اختر وَظْائِفْ وزارة التربية والتعليم 11547 وظيفة. أدخل معلومات التطبيق، ثم أرفق المستندات. اقبل شُروطْ المناصب التدريسية، ثم انقر فوق إرسال.

التدريس ظروف العمل

كَمْا كشفت الوزارة عن الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ المتقدمين للوَظْائِفْ التعليمية عبر موقع جدارا للتوظيف ومنها

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل فِيْ نفس التخصص التعليمي المطلوب.

يجب أن يستوفِيْ المتقدم المعايير والشُروطْ المهنية لممارسة مهنة التدريس.

يجب ألا تكون الشهادة صادرة عن جامعة خارج المملكة، وفِيْ هذه الحالة يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

أن يتم استيفاء جميع شُروطْ وَظْائِفْ التدريس لكل تخصص.

يجب تقديم الطلب من خلال برنامج جدارا للتوظيف (منصة مسار حاليًا).

فِيْ النهاية يجب الحرص على تفعيل الحساب فِيْ جدارا من خلال تحديث تفاصيل برنامج جدارا إذا دعت الحاجة، علما أن التعيين للأعمال التعليمية جدارا 1444 سيكون فِيْ مختلف مناطق المملكة منها الرياض والمنطقة الشرقية والزلفِيْ. والمدينة المنورة وتبوك وحائل وجازان بالإضافة إلى مدينة العلا