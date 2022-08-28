اليابان تتعهد باستثمار 30 مليار دولار فِيْ إفريقيا

وشدد يوم السبت على أن بلاده تريد المساهمة فِيْ “النمو المقترن بالجودة” فِيْ القارة، معلنا عَنّْ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدفع تنميتها.

قال فوميو كيشيدا فِيْ افتتاح “ندوة طوكيو الدولية حول التنمية الأفريقية” (تيكاد) فِيْ تونس “نعطي الأولوية لمنهج يخلق قيمة للجميع الاستثمار فِيْ الأفراد والنمو بجودة”.

وتسعى طوكيو من خلال القمة التي تستمر حتى الأحد، لمواجهة النفوذ الاقتصادي الصيني فِيْ إفريقيا من خلال تعزيز “التنمية التي يقودها الأفارقة أنفسهم”، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال الزعيم الياباني فِيْ كلمته من اليابان بسبب إصابته بفِيْروس كورونا، إنه “لتحسين حياة الأفارقة، سنقدم أيضًا ما يصل إلَّى 5 مليارات دولار فِيْ شكل تمويل مشترك مع بنك التنمية الأفريقي”.

يشارك 66 شخصية رسمية تمثل البلدان والمنظمات فِيْ النسخة الثامنة من التيكاد، ومن بين الحاضرين 20 رئيس دولة وحكومة، بحسب وزارة الشؤون الخارجية التونسية.

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد فِيْ بداية الندوة إن الشراكة اليابانية الأفريقية مهمة “فِيْ صياغة مقاربات عملية لمفهُوم التنمية الشاملة” يستطيع فِيْها شركاؤنا اليابانيون المساعدة بخبراتهم وقدراتهم.

وأضاف سعيد أن اليابان حققت “نجاحا ملحوظا ويستحق النظر فِيْه” حتى تتمكن “الشعوب الأفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها التي راودها الجيل الأول من القادة بعد الاستقلال”.

من جانبه أشاد الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي بـ “الشراكة المرجعية” القائمة بين إفريقيا واليابان.

وتعد هذه النسخة الأولى من التيكاد منذ تفشي فِيْروس كورونا، والثانية فِيْ إفريقيا بعد أن استضافتها كينيا عام 2016. وتعقد الندوة التي أطلقتها طوكيو عام 1993 كل ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمشاركين فِيْ الندوة وأنشطتها الموازية، والتي تشمل المجتمع المدني، إلَّى حوالي 5000 شخص، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.

سياق معقد

تهدف النسخة الحالية من الندوة إلَّى “مناقشة كَيْفَِيْة إنشاء عالم مستدام معًا” فِيْ “السياق المعقد لوباء COVID-19 والوضع فِيْ أوكرانيا”.

واعتبر الرئيس التونسي أن “الوباء أبرز مرة أخرى أن التعاون الدولي لم يكن بالشكل المطلوب”، مشيرا إلَّى أن “اللقاحات المتوفرة فِيْ الجانب الشمالي من الكرة الأرضية كانت أضعاف اللقاحات التي كانت متوفرة فِيْ نصف الكرة الجنوبي وفِيْ إفريقيا. خاصه.”

وشدد ماكي سال على أن أولويات دول القارة هِيْ “السعي وراء السيادة فِيْ مجال الصيدلة” من خلال زيادة إنتاج اللقاحات والأدوية فِيْ القارة و “السيادة الغذائية”.

وشدد المسؤول الأفريقي على ضرورة “إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي” لمساعدة القارة على التعافِيْ من وباء كوفِيْد ومواجهة آثار الحرب فِيْ أوكرانيا.

واعتبر أن “أفريقيا يجب أن تطالب أيضا بتعليق الفائدة على الديون من مجموعة العشرين” وقد طلب بالفعل مقعدا فِيْ هذه المجموعة “لضمان دعم أفضل لمصالح قارتنا”.

وبحسب سال، يمكن تحقيق ذلك “فِيْ قمة مجموعة العشرين المقبلة فِيْ بالي” فِيْ نوفمبر.

وفِيْ هذا السياق، كشف كيشيدا أنه من بين التمويل الذي ستقدمه اليابان، سيتم تخصيص مليار دولار لـ “إعادة هِيْكلة الديون”.

وأوضح أن التركيز سيكون على “تعزيز النمو الأخضر. سنطلق مبادرة النمو الأخضر لأفريقيا ونستثمر 4 مليارات دولار فِيْها”.

كَمْا ستساعد اليابان الدول الأفريقية فِيْ التعامل مع نقص الغذاء الذي سببته الحرب فِيْ أوكرانيا، حيث ستوفر لها 300 مليون دولار فِيْ شكل تمويل مشترك مع بنك التنمية الأفريقي من أجل “إنتاج الغذاء وتدريب 200 ألف شخص على الزراعة”.

كَمْا سيناقش المشاركون فِيْ الندوة “توطيد الديمقراطية وسيادة القانون وتجنب النزاعات والوساطة” للحفاظ على السلام والاستقرار.

آمال تونسية

وتأمل السلطات التونسية أن يستفِيْد اقتصادها المتعثر من استضافة منتدى “تيكاد” من خلال جذب الاستثمارات اليابانية. سمح “تيكاد” منذ تأسيسه بإطلاق 26 مشروعًا تنمويًا فِيْ 20 دولة.

يأمل التونسيون فِيْ تحقيق نتائج جيدة فِيْ مجالات الصحة وصناعة السيارات والطاقات المتجددة بأكثر من 80 مشروعًا بقيمة 2.7 مليار دولار، بحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية الهادي بن عباس.

ومن المفترض أن هذه المشاريع التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص فِيْ تونس وأفريقيا ستخلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل.