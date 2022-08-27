اليابان تمنح تونس 100 مليون دولار لتخفِيْف آثار جائحة كورونا

أفادت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، اليوم السبت، نقلا عَنّْ وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن اليابان منحت تونس 100 مليون دولار كتمويل للمساعدة فِيْ التخفِيْف من آثار جائحة كورونا.

كَمْا تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت بضخ 30 مليار دولار فِيْ تنمية إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الاستثمار فِيْ رأس المال البشري وتعزيز نمو الجودة فِيْ قارة تمارس فِيْها الصين وروسيا نفوذاً.

ووجه كيشيدا كلمته عبر الإنترنت إلَّى المؤتمر الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد) المنعقد فِيْ تونس، لأنه لم يتمكن من المشاركة بسبب إصابته الأخيرة بفِيْروس كورونا.

وشدد كيشيدا على أن اليابان ستنمو مع إفريقيا، مما يجعل نهج طوكيو مختلفًا عَنّْ نهج الصين، التي يقول النقاد إنها تثقل كاهل الدول الفقيرة بديون ضخمة مرتبطة بمشاريع البنية التحتية، وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأضاف كيشيدا أن اليابان ستقدم على وجه الخصوص قروضا تصل إلَّى حوالي 5 مليارات دولار بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي لتعزيز التنمية الأفريقية المستدامة من خلال استعادة الصحة المالية.

وقال كيشيدا إنه يجب الحفاظ على النظام العالمي المفتوح والحر القائم على القواعد من أجل السلام والازدهار فِيْ العالم، بينما يهدف إلَّى تكثيف التعاون بين اليابان وأفريقيا.

يشار إلَّى أن اليابان تحالفت مع مجموعة الدول السبع الصناعية فِيْ فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها فِيْ أوكرانيا، لكن قارة إفريقيا انقسمت بسبب الحرب الروسية، حيث تتخذ بعض الدول موقفًا محايدًا وتعارض معاقبة موسكو.

وأضاف كيشيدا أن اليابان ستستثمر ما يقرب من 4 مليارات دولار لدعم إفريقيا لتحقيق النمو الأخضر من خلال إزالة الكربون ومساعدة إفريقيا على زيادة الطاقة الإنتاجية للغذاء وتدريب الناس فِيْ القطاع الزراعي كجزء من معالجة أزمة الغذاء التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وفِيْما يتعلق بكوفِيْد -19، قال كيشيدا إن اليابان ستكثف جهُودها لدعم إفريقيا فِيْ مكافحة الأمراض المعدية مثل الإيدز والملاريا والسل وتعزيز أنظمة الرعاية الصحية.

تونس هِيْ ثاني دولة أفريقية تستضيف مؤتمر التيكاد، بعد كينيا فِيْ 2016.

نظمت حكومة اليابان قمة التيكاد فِيْ نسختها الأولى عام 1993