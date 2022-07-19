اليابان والصين تخفضان حيازاتهما من سندات الخزانة الأميركية فِيْ مايو لأدنى المستويات

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أن اليابان والصين خفضتا ممتلكاتهما من مايو إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ عدة سنوات.

وأظهرت البيانات أن حيازات اليابان تراجعت إلَّى 1.212 تريليون دولار، وهُو أدنى مستوى منذ يناير 2022، عَنّْدما بلغ رصيد سندات الخزانة الأمريكية 1.211 تريليون دولار.

فِيْ أبريل، بلغت حيازات اليابان 1.218 تريليون دولار.

وأشارت البيانات إلَّى أن حيازات الصين من ديون الحكومة الأمريكية تراجعت إلَّى 980.8 مليار دولار فِيْ مايو، وهُو أدنى مستوى منذ مايو 2010 عَنّْدما كانت تلك الحيازات 843.7 مليار دولار. فِيْ أبريل، بلغت حيازات الصين 1.003 تريليون دولار.

قلص ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية للشهر السادس على التوالي.

على الرغم من أن الصين واليابان باعتا سندات الخزانة فِيْ مايو، انخفضت العائدات.

بدأ عائد سندات الخزانة القياسي لأجل 10 سنوات عَنّْد 2.996٪ وانخفض بنحو 15 نقطة أساس إلَّى 2.844٪ بنهاية الشهر.

انخفض إجمالي الحيازات الأجنبية فِيْ سندات الخزانة الأمريكية إلَّى 7.421 تريليون دولار فِيْ مايو، وهُو أدنى مستوى منذ مايو 2022، وانخفض من 7.455 تريليون دولار فِيْ أبريل.

فِيْ فئات الأصول الأخرى، باع الأجانب 9.15 مليار دولار من الأسْهُمْ الأمريكية فِيْ الشهر الخامس على التوالي من الخروج، بعد مبيعات بلغت 7.04 مليار دولار فِيْ أبريل.

واجتذبت سندات الشركات الأمريكية تدفقات داخلة فِيْ مايو، لتصل إلَّى 4.46 مليار دولار، مقارنة بـ 22.5 مليار دولار فِيْ التدفقات الواردة فِيْ الشهر السابق.

كان الأجانب مشترين صافِيْن لسندات الشركات الأمريكية لمدة خمسة أشهر متتالية.