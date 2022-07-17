“اليــكَمْ” حَقيْقَة وفاه اليوتيوبر والموديل العراقي عباس الركابي بسبب سكته قلبيه بإحدى مستشفِيْات النجف

شهدت حَقيْقَة وفاة العارضة العراقية عباس الركابي فِيْ الساعات القليلة الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار المتناقضة، والتي تنتمي إلى أحد أشهر المشاهِيْر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي انتشرت فِيْ منصات التواصل الاجتماعي. خاصه. لديه الكثير من المعجبين فِيْ كل مكان، حيث ولد هذا الخبر حالة حزن وصدمة كبيرة للغاية بين العديد من متابعيه ومحبيه فِيْ كل مكان، حيث أكد البعض أن الوفاة كانت بسبب تعرضه المفاجئ لمشكلة صحية قوية وخطيرة، وبصحة جيدة. هذا جيد، وبعد ذلك مباشرة قامت مجموعة كبيرة من الصحف بتغطية الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهِيْرة، ثم سنتحدث باستفاضة عن كل ما يتعلق بحَقيْقَة وفاة العارضة العراقية الشهِيْرة عباس الركابي.

حَقيْقَة وفاة عباس الركابي

لاحقًا نشرت مجموعة كبيرة جدًا من وسائل الإعلام العراقية الشهِيْرة مجموعة مختلفة من الأخبار عن وفاة عباس الركابي، وهُو من الشخصيات المشهُورة جدًا والتي حظيت بجمهُور كبير جدًا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ثم انتشر الخبر. أكده أخو الفقيد حتمية وفاته، صباح السبت الموافق 16 يوليو 2022، وحدثت الوفاة بشكل مباشر نتيجة إضراب سكتة قلبية مفاجئة أدت عادة إلى وفاته الفورية. وقبل أن ينقل المتوفى إلى المستشفى ثم ينتشر بسرعة بشكل عام. وكان هذا الخبر وسط مجموعة كبيرة من الرواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كَمْا نفى الخبر من قبل بعض المقربين من صحة وفاة المتوفى. عباس الركابي النموذجي خبر وفاته فِيْ الأصل مزحة.

من هُو عباس الركابي على

فِيْ الساعات القليلة الماضية، انتشرت مجموعة كبيرة من القصص الإخبارية الشهِيْرة، تعود إلى أحد أفضل الشخصيات العامة فِيْ العراق، عباس الركابي، والذي يعد اليوم أحد أهم الشخصيات العراقية الشابة، وهُو من محافظة الناصرية، منتشرة على نطاق واسع، واليوم يبلغ من العمر ستة عشر عامًا فقط. نجاح وانتشار واسع على جميع المواقع، فهُو ناشط اجتماعي كبير جدًا وله جمهُور كبير من خلال منصات التواصل الاجتماعي الشهِيْرة جدًا، ولديه عدد كبير من المتابعين على منصته على YouTube، والتي تضم فِيْ الوقت الحاضر أكثر من أربعة وأربعين ألف متابع من يحب ما يجلبه محتوى مميزًا من كل مدينة فِيْ الوطن العربي، وهذا يضيف إلى ذلك حيث أن عباس الركابي هُو أحد الشخصيات التي يتميز بها. محتوى مميز جدا وروح الدعابة مع عدد كبير جدا من اصدقائه، وذلك من خلال قناته الخاصة على قناة اليوتيوب، ولديه العديد من المتابعين على تيك توك مؤخرا، كَمْا فِيْ الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة عباس. وندد الركابي من خلال مجموعة من الحسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

نموذج عباس الركابي للخرز

حيث يمتلك عباس الركابي مجموعة كبيرة جدًا من الحسابات المشهُورة جدًا على منصات التواصل الاجتماعي فِيْ كل مكان، ومن أبرز حساباته أيضًا على موقع يوتيوب، والذي من خلاله يتم عرض محتوى مفِيْد ومميز وروح الدعابة مع مختلف أصدقائه، حيث تمكن من لديها قاعدة جماهِيْرية كبيرة جدًا، من جميع أنحاء العالم العربي، على الرغم من صغر سنه.