“اليكـم”.. مَتَّى مَوعِد تسجيل روضة نظام نور 1444هـ .. نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي والمدارس الاهلية

“من أجلك” .. مَتَّى مَوعِد التسجيل لروضة نظام نور 1444 هـ .. نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي والمدارس الخاصة بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، نجد أن هناك اهتمامًا قويًا من أولياء الأمور بالتسجيل فِيْ نظام روضة نور 1443/1444، حيث يعد نظام نور التعليمي أحد أنظمة التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي أسستها المملكة العربية السَعُودِيْة من أجل تقديم مجموعة من الخدمات التعليمية المهمة التي تسهل الأمر على المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن خلالها يمكنهم الالتحاق برياض الأطفال، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات لقطاع التعليم لجميع الطلاب، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة. تواريخ محددة للتسجيل فِيْ رياض الأطفال فضلا عن بيانات التسجيل الكترونيا من خلال نظام نور.

تاريخ التسجيل فِيْ روضة نظام نور 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة رسميًا أن التسجيل فِيْ نظام إضاءة الطالب وقد بدأت بالفعل خلال الفترة الماضية سواء كانت مدارس لتحفِيْظ القرآن أو مدارس حكومية أو خاصة أو أجنبية، نجد أن كل مدرسة تختلف عن غيرها من حيث تاريخ تقديمها، وقد أشارت الوزارة إلى أن التسجيل فِيْ سيكون أطفال أولياء الأمور متاحين بشكل طبيعي حتى شهر شوال حتى 17 ربيع الأول، أكدت الوزارة أن هناك آلية التقديم من خلال نظام نور بعد التأكد من تقديم فحوصات التسجيل المدرسي أولاً.

كيفِيْة التسجيل فِيْ روضة أطفال نظام نور 1443/1444

يمكن للطلاب التسجيل فِيْ روضة نور النظام الإلكترونياتباع هذه الخطوات مباشرة