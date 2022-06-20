“اليكم” مسابقة IRTSEF… الولوج والتسجيل في المعهد الملكي الفني المياه والغابات المغرب 2022

مسابقة IRTSEF … الوصول والتسجيل في المعهد الملكي لفنيي المياه والغابات المغرب 2022 يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة كيفية التسجيل وشروط التسجيل في مسابقة IRTSEF ، والتي تتم من خلال التسجيل في المعهد الملكي للمياه وفنيو الغابات المغرب 2022 ، وتلك المنافسة ستشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد والتنمية الريفية والمياه والغابات ، وسيتم فتح التسجيل إلكترونيًا دون الذهاب للمقر ، وهناك تسارع كبير في تسجيل المواطنين للمسابقة ، ومن خلال مقالتنا سنتعرف على مسابقة IRTSEF … الوصول والتسجيل في المعهد الملكي لفنيي المياه والغابات المغرب 2022.

شروط القبول في مسابقة IRTSEF Royal Institute Morocco 2022

حيث أن هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبولها في المسابقة والتي يجب تقديمها خلال هذه الأيام. سيتم الانتهاء من التقديم للمسابقة في الثالث والعشرين من يونيو ، وسيتم إجراء بعض الاختبارات للشخص الذي تم قبوله في المسابقة. من بين الشروط المحددة حتى يتم قبول الشخص للتقدم إلى ومن المسابقة.

يجب أن يكون المتقدم للمسابقة مغربي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا وأن يكون حاصلاً على البكالوريا.

يشترط أن يكون الشخص حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات التي يحددها المعهد ، بما في ذلك العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض والعلوم الزراعية والزراعة المهنية.

يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم تقني وخبرة سنة على الأقل.

يجب أن يكون لائقًا بدنيًا وصحيًا.

أن يكون لديه حدة بصرية كاملة وعدم إجراء أي عمليات تصحيحية حتى لا يسبب الرفض.

يفضل أن يكون الحد الأدنى للطول 165 سم للذكور و 160 سم للإناث.

يجب أن يكون لائقًا وصالحًا ليتم قبوله.

يجب أن يكون لديه القدرة على تعلم المزيد من المعلومات.

من الضروري أيضًا اجتياز جميع الاختبارات وخاصة الاختبارات الجسدية.

كيفية التقدم لمسابقة المعهد التقني الملكي للمياه والغابات IRTSEF

وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل للمسابقة ، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني. وقد أدى ذلك إلى زيادة المنافسة بين المواطنين لمعرفة كيفية التقديم ، وأنه تم الإعلان عن رابط يتم من خلاله التسجيل ، والوقت المحدد للتسجيل ، والشروط المحددة أعلاه التي يجب أن تكون متاحة حتى القبول وهناك هي عدد من الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل في مسابقة ، بما في ذلك: