“اليكَمْ” التقويم الدراسي 1444 عودة المعلمين || آلية الدراسة بالعام الجديد لدى وزارة التعليم

التقويم الأكاديمي 1444 عودة المعلمين وآلية الدراسة للعام الجديد فِيْ وزارة التربية والتعليم أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة توحيد مَوعِد عودة الدراسات للعام الجديد. حيث سيكون يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م. وأشارت الوزارة إلى أن العام الدراسي لعام 1444 يتكون من 39 أسبوعا دراسيا، حيث تم تحديد 13 أسبوعا لكل فصل من الفصول الثلاثة. سنتعرف من خلال مقالنا على التقويم الأكاديمي لعام 1444 وعودة المعلمين وآلية الدراسة فِيْ العام الجديد بوزارة التربية والتعليم.

بداية العام الدراسي الجديد 1444/2023

أعلن وزير التربية والتعليم السعودي مَوعِد العام الدراسي الجديد 1444 للمدارس والجامعات الأجنبية الخاصة. والمدارس.

سيبدأ مع بداية العام الدراسي للمدارس السَعُودِيْة الخاصة. وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.

مَتَّى يكون مَوعِد عودة الدراسات 1444/1445

حددت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِدًا لعودة الطلاب السعوديين على جميع المستويات الأكاديمية للعام التالي، اعتبارًا من الأحد 1 يناير 1444 هـ، الموافق 28 أغسطس 2022 م، وحتى الرابع من ذي الشهر. -حجة. 1444 هـ الموافق 22 يونيو 2023 م. يتكون العام الدراسي من 39 أسبوعًا دراسيًا لكل فصل دراسي (13) أسبوعًا بالإضافة إلى (56) يومًا من الإجازات المختلفة. نشرت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة التقويم المدرسي للعام 1444 على شبكة الإنترنت من خلال موقعها الرسمي.

التقويم الأكاديمي الجديد لعام 1444

مَوعِد بدء الفصل الدراسي الأول لعام 1444 سيكون يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م.

أما مَوعِد انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 5 يناير 2023 م الموافق 12 جمادى الآخر 1444 هـ.

كونه تاريخ بدء النصف الثاني من عام 1444 يوم الأحد 15 يناير 2023 م الموافق 12 جمادى الآخرة 1444 هـ.

ومن المقرر أيضًا أن يكون تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثاني 1444. وسيكون هذا يوم الخميس 8 يونيو 2023 م. الموافق 19 ذو القعدة 1444 هـ.

التقويم الجديد والخطة المعمول بها عام 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة أقسام للعام الثاني على التوالي. قامت الوزارة بقياس الأداء فِيْ العام الحالي، وتم الاعتراف بنجاحها خلال العام، والهدف من النظام هُو تسهِيْل الدراسة وتسهِيْلها لجميع الطلاب.

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أغسطس 2022 م. م وينتهِيْ يوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 5 يناير 2023 م.

مَوعِد عودة المعلمين والإداريين 1444 – 1445

تعمل الوزارة على توضيح مَوعِد عودة الكادر التدريسي والإداري. والتي يمثلها موظفو مكاتب التربية والهِيْئات الإدارية لها.

تم تحديد يوم الاثنين 24/1/1444 هـ مَوعِداً لعودة جميع هؤلاء كبار السن لأداء عملهم فِيْ العملية الأكاديمية.

مَوعِد العودة إلى المدرسة يتوافق مع مَوعِد عودة جميع المعلمين والمعلمين والطلاب والطلاب إلى المدارس والجامعات السَعُودِيْة.

تاريخ بدء العام الدراسي 1444