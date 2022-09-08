اليمن تسمح بدخول سفن وقود إلَّى ميناء الحديدة.. إحباط أزمة الحوثي

وافقت الحكومة اليمنية، الخميس، على السماح لعدد من سفن الوقود بدخول موانئ الحديدة، بشكل استثنائي، بحسب طلب أممي.

وأجبر الحوثيون الشركات وتجار النفط على انتهاك القوانين المعمول بها وآلية الأمم المتحدة المعمول بها منذ ديسمبر 2022 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، فِيْ محاولة لعرقلة تدفق الوقود وإفشال الهدنة الأممية.

وقالت الحكومة اليمنية، فِيْ بيان، إنها “بادرت بالموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة بالسماح لعدد من سفن الوقود بدخول موانئ الحديدة، على أن يتم استكَمْال إجراءاتها القانونية فِيْ وقت واحد فِيْ إطار آلية الأمم المتحدة”.

يأتي ذلك، بحسب البيان، فِيْ أعقاب تداعيات أزمة الوقود الكارثية التي أطلقها الحوثيون، واستجابة للمسؤولية الدستورية والأخلاقية للحكومة اليمنية تجاه مواطنيها فِيْ المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب وحاجة القطاع الخاص. للمشتقات الضرورية.

وأكدت الحكومة اليمنية، “لجميع مواطنيها فِيْ عموم اليمن، وللمجتمع الدولي، أن الإجراءات المتبعة فِيْ موانئ الحديدة هِيْ نفس الإجراءات المتبعة منذ بدء التهدئة فِيْ 2 أبريل / نيسان، وهِيْ بالتحديد نفس الإجراءات المطبقة فِيْ باقي موانئ الجمهُورية “.

وجددت “عدم وجود أي قيود على دخول سفن الوقود إلَّى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهِيْلات الإضافِيْة فِيْ هذا الجانب من أجل تخفِيْف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة مليشيا الحوثي على ذلك. ابتزاز المجتمع الدولي واثرائه غير المشروع من الاسواق السوداء انطلاقا من مسؤولياته الدستورية “. تجاه مواطنيها فِيْ جميع أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلَّى أن “الحوثي بدأ، منذ 10 أغسطس الماضي، بإلزام الشركات وتجار المشتقات النفطية بمخالفة القوانين المعمول بها، وآلية الأمم المتحدة الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2022 لاستيراد المحروقات عبر موانئ الحديدة، إلَّى التهرب من التزاماتها، خاصة فِيْما يتعلق بدفع رواتب الموظفِيْن فِيْ مناطق السيطرة وإفشال الهدنة الدولية.

وأدت هذه الممارسات من جانب مليشيا الحوثي إلَّى “عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفق شروط الهدنة الجارية، وخلق أزمة وقود اصطناعي، خدمة لمشروع أزمتها، وتعبئة المخدوعين فِيْ بلد جديد. جولة التصعيد غير المحسوب مع ما يترتب عليها من نتائج “، بحسب البيان.

وسهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة، منذ بدء الهدنة، تفريغ 35 ناقلة فِيْ ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963.492 طنًا من الوقود.

الخطوة الإنسانية للحكومة اليمنية تحبط ميليشيات الحوثي من خلق أي أزمات جديدة أو رفع أسعار المشتقات النفطية وتداولها فِيْ السوق السوداء.

وحملت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي المسؤولية عَنّْ أي أزمات وقود وأكدت التزامها ببنود الهدنة وعملها على حماية حقوق المواطنين والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.

وأكد البيان ثقة الحكومة اليمنية بوعي شعبها فِيْ تحقيق أهداف التضليل الكبير الذي تتبناه مليشيا الحوثي، وادعاءاتها الفاضحة بشأن العديد من القضايا الإنسانية، فِيْ الوقت الذي تعمل فِيْه على تمزيق النسيج الاجتماعي وتآكله. الهُوية الوطنية والاستفادة من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس.

كَمْا تعمل على إهدار موارد البلاد وتهديد السلم والأمن العالميين، ردًا على الأنشطة التوسعية لمؤيديها وتنازلاتهم المتعلقة ببرنامج إيران النووي.

والسبت الماضي، أحدثت مليشيا الحوثي أزمة وقود خانقة فِيْ العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، بحسب ما قال مواطنون فِيْ صنعاء لـ “العرب اليوم الأخبار”.

وجّه الحوثيون الإغلاق المفاجئ لعدد من المحطات التجارية التابعة لشركة النفط الخاضعة لسيطرتهم فِيْ شمال وغرب اليمن، ما أدى إلَّى أزمة خانقة وطابور طويل من السيارات، خاصة فِيْ صنعاء، لأول مرة خلال الهدنة. التي دخلت حيز التنفِيْذ فِيْ 2 أبريل.

أعرب مواطنون ونشطاء عَنّْ غضبهم من قيام مليشيات الحوثي بخلق أزمة وقود فِيْ صنعاء والمناطق غير المحررة، مما يزيد من معاناة حياتهم اليومية وتدهُور الأوضاع المعيشية، بما فِيْ ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

دخلت هدنة إنسانية فِيْ اليمن حيز التنفِيْذ فِيْ 2 أبريل / نيسان 2022 وتنتهِيْ فِيْ 2 أكتوبر / تشرين الأول، ونصّت على دخول 9 سفن مشتقات نفطية شهريًا إلَّى موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون. ورغم وفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها إلا أن الميليشيات لم تنفذ بنود الهدنة.