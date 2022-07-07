اليمن يسعى لاستيراد القمح من الهند مع انخفاض مخزون الغذاء

قال وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الأشول، اليوم الخميس، إن وفدا يمنيا سيزور الهند الأسبوع المقبل.

ونقلت رويترز عَنّْ الأشول قوله إن الوفد سيسعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لاستيراد القمح من الهند.

وأضاف أن المخزونات الغذائية الاستراتيجية الحالية فِيْ اليمن كافِيْة حتى نهاية أغسطس.

فِيْ مايو، حظرت الهند صادرات القمح مع انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول.

وأكد الأشول أن بلاده قطعت شوطا كبيرا فِيْ تنفِيْذ اتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع الحظر المفروض على صادرات القمح لليمن.

ولم يتضح على الفور مقدار القمح الذي سيحتاجه اليمن من الهند، أو متى يمكن تسليمه إذا تم التوصل إلَّى اتفاق.

يهدد تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا وحظر الصادرات الهندية، بتفاقم أزمة الجوع فِيْ اليمن وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الذي تضاعف فِيْ العامين الماضيين فِيْ بعض مناطق البلاد. .