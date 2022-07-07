اليمن يطرق أبواب الهند بحثا عَنّْ القمح.. تداعيات الحرب الأوكرانية

يتوجه وفد يمني إلَّى الهند الأسبوع المقبل للتفاوض على شراء شحنات قمح للبلاد التي تعاني من انخفاض المخزون الغذائي الاستراتيجي.

قال محمد الأشول وزير التجارة والصناعة فِيْ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الوفد سيسعى لإنهاء اتفاق لاستيراد القمح من الهند، بحسب رويترز.

وأضاف أن المخزونات الغذائية الاستراتيجية الحالية فِيْ اليمن كافِيْة حتى نهاية أغسطس.

حظرت الهند فِيْ مايو صادرات القمح مع انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول.

وأوضح الأشول أن بلاده قطعت شوطا كبيرا فِيْ تنفِيْذ اتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع الحظر المفروض على صادرات القمح لليمن.

ولم يتضح على الفور حجم القمح الذي سيطلبه اليمن من الهند أو متى يمكن تسليمه إذا تم التوصل إلَّى اتفاق.

يهدد تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وحظر الصادرات الهندية بتفاقم أزمة الجوع فِيْ اليمن وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الذي تضاعف فِيْ العامين الماضيين فِيْ بعض مناطق البلاد. .

الحوثيون يرفعون أسعار البنزين

قال سكان ومواطنون فِيْ العاصمة اليمنية صنعاء، إن شركة نفط الحوثي رفعت أسعار البنزين فِيْ السوق المحلي بمناطق سيطرتها فِيْ شمال وغرب اليمن بنسبة تسعة بالمائة، وهذه هِيْ المرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر لقد رفعت الأسعار مما زاد من معاناة السكان.

وقال مواطنون لرويترز إنه بموجب القرار الذي دخل حيز التنفِيْذ يوم الأحد، ارتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا فِيْ المحطات الحكومية إلَّى 14 ألف ريال (حوالي 25.5 دولارًا)، أي 700 ريال للتر، من 12800 ريال (23 دولارًا)، بزيادة. 1200 ريال. للغالون.

رفعت شركة نفط صنعاء، فِيْ العاشر من أبريل الجاري، سعر جالون البنزين إلَّى 12800 ريال من 9900 ريال.

فِيْ الرابع من يونيو حزيران، رفعت شركة النفط الحكومية فِيْ عدن سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا فِيْ المحطات الحكومية بنحو ستة فِيْ المائة إلَّى 19800 ريال (18 دولارًا) من 18600 ريال.

أرجع مسؤول فِيْ شركة نفط الحوثي بصنعاء، لرويترز، أسباب رفع سعر البنزين المستورد إلَّى ارتفاع أسعار الوقود فِيْ السوق العالمية، إضافة إلَّى ارتفاع تكاليف نقل الوقود عبر المنافذ البرية والقادم من المناطق الواقعة تحت السيطرة. سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا فِيْ جنوب وشرق البلاد.