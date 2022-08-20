اليمن ينضم للرابحين من طفرة أسعار النفط.. 739.3 مليون دولار فِيْ 6 أشهر

انضم اليمن إلَّى صفوف الدول التي تستفِيْد من طفرة أسعار النفط، بعد أن قفزت عائداتها بملايين الدولارات دفعة واحدة.

أظهر تقرير حكومي أن إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي زيادة قدرها 187.6 مليون دولار بنسبة 34٪ لتصل إلَّى 739.3 مليون دولار مقابل 551.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. عام.

الصادرات ترتفع

أشار التقرير نصف السنوي الصادر عَنّْ البنك المركزي اليمني، والذي يغطي الفترة من يناير إلَّى يونيو، إلَّى أن الزيادة فِيْ قيمة صادرات النفط والغاز ترجع إلَّى زيادة مستويات الطلب على الغذاء والطاقة عالميا نتيجة لذلك. الحرب الروسية الأوكرانية.

كَمْا استفاد اليمن من زيادة كَمْيات الصادرات بعد تشغيل خط أنابيب مأرب / النشيمة والتصدير عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على بحر العرب.

وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت أيضا خلال نفس الفترة بمقدار 271.9 مليار ريال (245 مليون دولار) لتصل إلَّى 386.3 مليار ريال، مقابل 114.4 مليار ريال فِيْ الفترة نفسها من العام الماضي.

زيت جوز الهند

وسجلت عائدات النفط اليمنية ارتفاعا ملحوظا العام الماضي، هُو الأول من نوعه منذ سنوات، حيث بلغ 1.418 مليار دولار، مقابل 710.5 مليون دولار فِيْ العام السابق، بزيادة قدرها 707 ملايين دولار، بنسبة 99.4٪.

كانت أيضًا المرة الأولى منذ سنوات التي تجاوزت فِيْها عائدات تصدير النفط اليمني مليار دولار منذ اندلاع الحرب قبل سبع سنوات.

يعتبر قطاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم الإيرادات الحكومية فِيْ اليمن، والذي يعتمد على صادرات النفط الخام فِيْ تمويل 70٪ من إنفاق الميزانية.

وتراجع الإنتاج الآن إلَّى 60 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يتراوح بين 150 و 200 ألف برميل يوميا قبل الحرب، بينما كان أكثر من 450 ألف برميل يوميا عام 2007، وفقا لبيانات رسمية.