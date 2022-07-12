اليورو = الدولار.. كَيْفَ يؤثر هذا التراجع على الاقتصاد المصري

وانخفضت قيمة العملة الأوروبية “اليورو” إلَّى دولار واحد للمرة الأولى منذ 20 عاما. كَيْفَ يؤثر ذلك على الاقتصاد المصري

يأتي ذلك على خلفِيْة تزايد المخاطر على الاقتصاد الأوروبي المتأثر بالنقص المستمر فِيْ إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وسلسلة العقوبات التي اتخذتها أوروبا وأمريكا رداً على موسكو.

فاتورة استيراد

قال د. أحمد شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، لـ “العرب اليوم نيوز”، إن الاقتصاد المصري سيتأثر فعلاً بانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.

وأضاف أن التأثير سيأتي على جانبين، الأول يؤثر على حجم احتياطيات النقد الأجنبي، والثاني على مستوى الضغط على الدولار مما سيؤثر على فاتورة الاستيراد.

انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأوضح أن سلة عملات البنك المركزي المصري تتكون من عدد من العملات من بينها اليورو، وبالتالي فإن انخفاض قيمتها سيؤدي إلَّى انخفاض قيمة احتياطيات النقد الأجنبي فِيْ مصر.

سلة العملات هِيْ مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي على أساس كثافة التجارة البينية بين الدولة والدول المصدرة للعملات المكونة لهذه السلة حسب أهميتها حسب النسبة المئوية. من إجمالي الواردات والصادرات. يتم إعطاء كل عملة وزنًا نسبيًا وفقًا لحركة التجارة.

الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي تخسر 7.2 مليار دولار

خسرت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 7.2 مليار دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية، بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع الدولة إلَّى سحب جزء من الاحتياطي لتلبية الاحتياجات الأساسية. يحتاج.

ذكر تقرير البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن حجم الاحتياطيات بلغ 33.3 مليار دولار مقابل 35.4 مليار دولار فِيْ مايو.

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء قائلاً هناك ضغوط على الدولار تدفعه للارتفاع أمام العملة المحلية (الجنيه المصري)، نتيجة زيادة الطلب لسد الحاجات الأساسية، فِيْ بالإضافة إلَّى ارتفاع فاتورة الاستيراد مما يؤثر على قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

وأشار إلَّى ضرورة العمل على زيادة موارد الدولة من الدولار، بالإضافة إلَّى استمرار إجراءات تقييد عمليات الاستيراد وتوفِيْر الدولار للسلع الأساسية كأولوية للخروج من الأزمة المقبلة.

وشدد على أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف إمدادات الغاز، الأمر الذي جعل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي فِيْ مأزق واضح، على عكس الإجراءات المحافظة من قبل الاتحاد الأوروبي. البنك المركزي نحو معدلات تضخم عالية.

تواجه الدول الأوروبية ارتفاعا فِيْ معدلات التضخم وصلت إلَّى 8.6٪، وهُو ما يمثل مستوى قياسيًا منذ إدخال عملة اليورو، بحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، مبررة ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلَّى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الوسيطة.

مع انخفاض قيمة اليورو، سيضطر المستهلكون فِيْ منطقة اليورو إلَّى زيادة نفقاتهم من أجل تغطية تكاليف المعيشة، مع مزيد من الزيادات فِيْ أسعار الطاقة والمواد الخام.