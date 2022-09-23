اليورو لأدنى مستوى فِيْ 20 عاما.. العملاق الأوروبي يدخل النفق

يبدو أن الاقتصاد الأوروبي دخل فِيْ منطقة النفط الأسود، وهُو فِيْ حالة ارتباك فِيْ ظل العديد من الصدمات التي سببتها الأزمة الأوكرانية.

بين قلة إمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم، تمر العملة الأوروبية بأسوأ أيامها فِيْ ظل انخفاض حاد أمام الدولار.

انخفض اليورو مقابل الدولار يوم الجمعة، إلَّى أدنى مستوى للعملة الأوروبية منذ ما يقرب من 20 عامًا، مما يهدد اقتصادات منطقة اليورو بالدخول فِيْ حالة ركود.

وانخفض سعر اليورو بنسبة 0.8٪ إلَّى 0.9736 دولار وهُو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2002.

وفقًا لرويترز، أظهرت استطلاعات الرأي تباطؤ نشاط الأعمال فِيْ جميع أنحاء منطقة اليورو هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات فِيْ حالة ركود.

يأتي هذا بعد أن سجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لمديري المشتريات فِيْ منطقة اليورو انخفاضًا إضافِيًْا فِيْ شهر سبتمبر.

تباطأ النشاط التجاري أكثر فِيْ ألمانيا، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة على أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا، وعانت الشركات من انخفاض فِيْ الأعمال التجارية الجديدة.

فِيْ الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، إلَّى 112.330 مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ مايو 2002. وارتفع فِيْ العام الماضي. أحدث تداولات 0.8٪ إلَّى 112.10 ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له فِيْ شهر واحد.

يتزامن ذلك مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي مدعوماً بالمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بالتزامن مع تحسن نتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما ساهم فِيْ استمرار الاتجاه الهبوطي الحاد لليورو مقابل الدولار الأمريكي.

انخفض اليورو هذا الأسبوع نحو مستوى الدعم 0.9807، وهُو الأدنى منذ 20 عامًا، واستقر حول المستوى 0.9833 فِيْ بداية تداولات الجمعة، قبل الإعلان عَنّْ قراءات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعة والخدمات فِيْ منطقة اليورو، حيث سجل اليورو سعره 0.9736 دولار وهُو أدنى مستوى فِيْ شهر. أكتوبر 2002.

وسط حديث الأسواق والمستثمرين عَنّْ مستقبل سياسة البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي لاحتواء التضخم القياسي الذي أثر على دول العالم، وخاصة الاقتصادات المتقدمة، يكثف المستثمرون رهاناتهم على مدى ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، حيث يقوم صانعو السياسة على مستوى العالم بتصعيد معركتهم ضد التضخم.

أظهرت استطلاعات الرأي أن منطقة اليورو على شفا ركود عميق سيزيد من قلق المستهلك، حيث يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطًا للسيطرة على التضخم.

سجل التضخم فِيْ الكتلة رقمًا قياسيًا الشهر الماضي عَنّْد 9.1٪، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، مما أثار مخاوف من فقدان الثقة فِيْ جهُود البنك لمكافحة التضخم.

تظهر البيانات الرسمية أن نشاط الخدمات فِيْ ألمانيا انكَمْش للشهر الثاني على التوالي فِيْ أغسطس، مما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد الألماني فِيْ طريقه للانكَمْاش لثلاثة أرباع متتالية ابتداء من هذا الربع.

فِيْ فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد فِيْ منطقة اليورو، انخفض قطاع الخدمات، مع نمو متواضع فقط، ويرى مديرو المشتريات أن التوقعات قاتمة.

على الرغم من عودة قطاع الخدمات فِيْ إيطاليا إلَّى النمو، إلا أنه يمثل نموًا طفِيْفًا، بينما توسع نشاط القطاع فِيْ إسبانيا ولكن بأبطأ معدل منذ يناير، مع قلق الشركات من أن التضخم سيؤثر على أرباحها وطلب العملاء.

كشف مؤشر مديري المشتريات فِيْ بريطانيا أن الاقتصاد فِيْ نهاية أغسطس كان أضعف بكثير مما كان يعتقد سابقًا، حيث تقلص النشاط التجاري العام لأول مرة منذ فبراير 2022 فِيْ علامة على الركود.