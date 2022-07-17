اليورو مؤهل لانتفاضة أمام الدولار قبل نهاية 2022.. حسابات الحرب

أدى انخفاض اليورو مقابل الدولار على خلفِيْة حرب أوكرانيا والمخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الأوروبي إلَّى تكافؤ العملتين لأول مرة منذ عقدين.

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة إلَّى 0.9952 دولار يوم الخميس، وهُو مستوى غير مسبوق منذ أواخر عام 2002، عَنّْدما تم تقديم اليورو رسميًا.

ومع ذلك، يتوقع المستثمرون أن يتعافى اليورو فِيْ حالة استمرار وجود العديد من العقبات فِيْ طريقه خلال الأشهر المقبلة.

الغاز الروسي

العقبة الأولى هِيْ خطر انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلَّى أوروبا، مما قد يؤدي إلَّى ارتفاع فواتير الكهرباء وإجبار دول منطقة اليورو على تقليص بعض الأنشطة الصناعية.

وقالت المحللة فِيْ كومرتس بنك إستر ريشليت لوكالة فرانس برس “إذا عادت تدفقات الغاز من روسيا إلَّى وضعها الطبيعي أو على الأقل توقفت عَنّْ الانخفاض بعد انتهاء الإغلاق الذي أدى إلَّى أعمال الصيانة فِيْ نورد ستريم 1 الأسبوع المقبل، فإن هذا سيخفف مخاوف السوق إلَّى حد ما من الأزمة”. الغاز وشيك فِيْ أوروبا “.

وبينما حذرت شركة الغاز الروسية العملاقة “غازبروم” من أنها لا تستطيع ضمان التشغيل الطبيعي لخط الأنابيب، تخشى الدول الأوروبية من أن تسعى موسكو إلَّى استخدام مبررات فنية لوقف شحنات الغاز بشكل دائم والضغط عليها.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن روسيا تستخدم الطاقة “كسلاح حرب”.

بدوره، حذر ستيفن إينيس، المحلل فِيْ SBI Asset Management، من أنه “إذا لم يتم إعادة تشغيل (نورد ستريم 1)، فسوف ينخفض ​​اليورو وسيشعر العالم بأسره بالهزات الاقتصادية، بينما قد تتسبب أزمة الطاقة الأوروبية فِيْ حدوث ركود. ”

تنبيه البنك المركزي

وقالت جين فولي، خبيرة الصرف الأجنبي فِيْ “رابوبنك” “الركود سيعَنّْي بالتأكيد أن الأسواق ستصبح أكثر قلقاً بشأن مخاطر التجزئة فِيْ منطقة اليورو”.

مثل البنوك المركزية الأخرى، يسعى البنك المركزي الأوروبي إلَّى تجنب خنق الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية.

ولكن ينبغي عليه أيضًا أن يفكر فِيْ إمكانية تجزئة سوق الديون، نظرًا للاختلافات الواسعة فِيْ معدلات الاقتراض عبر منطقة اليورو.

حافظ البنك المركزي الأوروبي حتى الآن على سياسة نقدية متساهلة إلَّى حد ما لدعم الاقتصاد، فِيْ حين اختار بنك الاحتياطي الفِيْدرالي رفع أسعار الفائدة وتعهد بمواصلة القيام بذلك لمواجهة التضخم.

ومن المقرر أن يعلن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، وأشار إلَّى أنه سيرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاما.

قال محللو ستاندرد آند بورز فِيْ “إذا كان البنك المركزي الأوروبي يهدف إلَّى إعطاء دفعة لليورو، فسيتعين عليه رفع (سعر الفائدة) بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ يوليو و / أو الإشارة إلَّى أن التحركات (لرفعها) 75 نقطة أساس”. ملاحظة. عرضت لشهر سبتمبر.

وأضافوا “التعديلات الأسرع فِيْ السياسة (النقدية) ستساعد الآن على استقرار توقعات التضخم وتقليل الحاجة إلَّى موقف سياسي مقيد فِيْ وقت لاحق”.

تجاوز مرحلة التكافؤ

يعتقد الاقتصاديون فِيْ Berenberg Bank أن تراجع اليورو يرجع أكثر إلَّى تحسن الدولار، الذي “ارتفع بقوة فِيْ قيمته مقابل سلة واسعة من العملات منذ منتصف عام 2022”.

استفاد الدولار من تشديد مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي للسياسة النقدية فِيْ وقت يحاول فِيْه كبح جماح التضخم الذي وصل إلَّى مستويات قياسية فِيْ يونيو.

وقال خبراء برنبرج إن “الأسواق تتوقع أن يرفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بدلاً من 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل فِيْ 27 يوليو”.

وأضافوا “إذا كان الأمر كذلك، فقد يعزز الدولار أكثر”.

وقال يونيكريديت “بحلول نهاية العام، من المفترض أن تدعم احتمالات انخفاض التضخم والمزيد من الرسائل المتوازنة من البنوك المركزية العودة إلَّى الرغبة فِيْ المخاطرة وتخفِيْف الطلب على الدولار الأمريكي مع اقتراب أسعار الفائدة الرسمية من ذروتها الدورية”.

وأشار خبراؤها إلَّى أنه إذا تم ذلك، فسيكون اليورو قادرًا على كسر مرحلة التكافؤ فِيْ الأشهر الأخيرة من عام 2022.