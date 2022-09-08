اليورو يحوم فوق أدنى مستوى فِيْ عقدين قبيل قرار المركزي الأوروبي

حلق اليورو اليوم الخميس فوق أدنى مستوى له منذ 20 عاما والذي سجله قبل يومين.

يترقب المستثمرون قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات حول مسار تشديد السياسة النقدية العالمية.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع معدل الإيداع فوق الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012، لكن خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يتم استبعاده.

قال كريس تورنر، رئيس الأسواق فِيْ ING “نتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي (الفائدة) 50 نقطة أساس فقط اليوم، بدلاً من وجهة النظر المتفق عليها عَنّْد 75”.

وأضاف “إذا كان هذا هُو الحال، فإننا نعتقد أن اليورو مقابل الدولار قد يصحح انخفاضه إلَّى حوالي 0.99 دولار”.

بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، كان اليورو يتداول منخفضًا بنسبة 0.3 فِيْ المائة عَنّْد 0.99795 دولارًا، متماسكًا فوق أدنى مستوى منذ أواخر عام 2002 عَنّْد 0.9864 دولارًا، حيث تبقي أزمة الطاقة فِيْ أوروبا العملة الموحدة تحت الضغط، بينما يرتفع الدولار مع تكرار الاحتياطي الفِيْدرالي لالتزاماته لخفض التضخم إلَّى المعدل المستهدف.

ومن المقرر أن يشارك رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول فِيْ مناقشة الساعة 1310 بتوقيت جرينتش بينما تعقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد مؤتمرا صحفِيْا بعد القرار.

بشكل عام، كان مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي متشددون مؤخرًا.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أدائه أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 فِيْ المائة إلَّى 109.82 نقطة، بعد أن وصل إلَّى أعلى مستوى له عَنّْد 110.79 يوم الأربعاء، وهُو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2002.

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 فِيْ المائة إلَّى 1.1486 دولار، متجهاً عائداً إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 37 عاماً سجله فِيْ اليوم السابق عَنّْد 1.1407 دولار، قبل أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تيراس عَنّْ خططها للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

لم يتغير الين الياباني كثيرًا يوم الخميس، وتم تداوله عَنّْد 143.77 للدولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له فِيْ 24 عامًا عَنّْد 144.99 فِيْ الجلسة السابقة.

فِيْ غضون ذلك، انخفض الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلَّى 0.67345 دولار، وسجل فِيْ وقت سابق 0.6713 دولار.