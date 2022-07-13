اليورو يحوم فوق التعادل مع الدولار قبل بيانات التضخم الأمريكية

حوم اليورو فوق التعادل مع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء حيث ركز التجار على البيانات الأمريكية المقرر صدورها فِيْ وقت لاحق من اليوم والتي من المتوقع أن تظهر التضخم عَنّْد أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا.

وشهدت الأسْهُمْ الأوروبية تراجعا وساد الهدوء أسواق العملات فِيْ التعاملات الأوروبية المبكرة، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 فِيْ المائة إلَّى 108.33.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلَّى 1.00375 بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش.

يوم الثلاثاء، انخفض إلَّى 1.00005 دولار على منصة (خدمات الوساطة الإلكترونية) المستخدمة على نطاق واسع.

سيركز مراقبو السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها فِيْ وقت لاحق اليوم. يتوقع الاقتصاديون أن يتسارع التضخم الرئيسي فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 8.8٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى فِيْ أربعة عقود.

قال المحللون إن التضخم الأعلى من المتوقع سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة ويدفع الدولار إلَّى الأعلى، مما قد يكسر التكافؤ بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو قرابة 12 بالمئة هذا العام وانخفض إلَّى أدنى مستوى له فِيْ 20 عاما يوم الثلاثاء، حيث تسببت الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ أزمة طاقة أضرت بآفاق النمو فِيْ القارة.

مقابل الجنيه البريطاني، انخفض اليورو بنحو 0.1 فِيْ المئة.

أما الجنيه البريطاني فقد ارتفع 0.2 بالمئة إلَّى 1.19055 دولار.

انخفض الين الياباني مقابل الدولار إلَّى 127.075، بعد أن تعرض للضرب فِيْ الأشهر الأخيرة من السياسة النقدية المتساهلة لبنك اليابان.

وصعد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلَّى 0.67.700 دولار.

وارتفع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلَّى 0.6134 دولار بعد تلقي دعم ضئيل من البنك المركزي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.