اليورو يدخل أسبوع الحسم أمام الدولار.. ما علاقة أسعار الفائدة

ارتفع اليورو إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوع يوم الاثنين، مستفِيْدًا من انخفاض الدولار بعد أن أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أنهم لا يؤيدون رفع سعر الفائدة بشكل أسرع.

أدت هذه التعليقات، التي صدرت فِيْ أواخر الأسبوع الماضي، إلَّى تراجع الدولار عَنّْ أعلى مستوياته فِيْ عقدين من الزمن وشجعت المتداولين على تحمل المزيد من المخاطر، مما أدى إلَّى تعزيز الأسْهُمْ العالمية والعملات الأخرى، وخاصة اليورو.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات عالمية، بنسبة 1.8 فِيْ المائة عَنّْ أعلى مستوى له فِيْ 20 عاما سجله الأسبوع الماضي. وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش انخفض 0.35 بالمئة إلَّى 107.48 بالمئة. وارتفع اليورو، المكون الرئيسي لهذا المؤشر، 0.5 بالمئة إلَّى 1.0149 دولار بعد أن انخفض دون مستوى التكافؤ الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 2002.

تعمل البنوك المركزية الأخرى على تكثيف وتيرة رفع أسعار الفائدة، حيث قامت كندا برفع 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي، والإعلان عَنّْ أعلى معدل تضخم فِيْ نيوزيلندا منذ ثلاثة عقود اليوم مما أدى إلَّى زيادة التكهنات برفع 75 نقطة أساس، بدلاً من 50 نقطة أساس فِيْ وقت سابق.

ودفع هذا الدولار النيوزيلندي للارتفاع إلَّى أعلى مستوى فِيْ عشرة أيام مقابل الدولار عَنّْد 0.62 دولار، بزيادة قدرها 0.4 فِيْ المائة.

كَمْا لامس الدولار الاسترالي أعلى مستوى له فِيْ أسبوع.

تحصل الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي المعتمدان على السلع الأساسية على بعض الدعم من الآمال فِيْ تخفِيْف السياسة فِيْ الصين، حيث أشارت السلطات إلَّى دعم قطاعي العقارات والبنوك.

يعتقد البعض أن البنك المركزي الصيني قد يوفر سياسة التيسير التي طال انتظارها يوم الأربعاء.

وارتفعت قيمة اليوان المتداولة فِيْ الخارج 0.4 بالمئة إلَّى 6.74 للدولار.

من المتوقع أن يكون أسبوعًا حاسمًا لليورو، حيث من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

فِيْ نفس اليوم، من المفترض أن تستأنف روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بعد انقطاع الصيانة لمدة عشرة أيام. إذا لم يتم استئناف الإمدادات، فسوف يسبب ذلك قلقًا فِيْ الأسواق التي تخشى بالفعل حدوث ركود فِيْ الكتلة.

فِيْ إيطاليا، يراقب المستثمرون ليروا مصير رئيس الوزراء ماريو دراجي، الذي سيلقي كلمة أمام البرلمان هذا الأسبوع بعد أن رفض رئيس البلاد استقالته.

ارتفع اليورو إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوع واحد بفضل الرهانات المنخفضة لرفع أسعار الفائدة