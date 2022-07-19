اليورو يرتفع قليلا أمام الدولار.. هل ينقذ المركزي الأوروبي عملته الموحده

ارتفع اليورو يوم الثلاثاء بعد تقرير لرويترز يفِيْد بأن صانعي السياسة فِيْ البنك المركزي الأوروبي سيناقشون ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس فِيْ اجتماعهم يوم الخميس لتهدئة التضخم المرتفع القياسي.

وتأتي مكاسب اليورو، التي دفعته للأعلى من مستويات شبه التكافؤ مع الدولار التي سجلها الأسبوع الماضي، فِيْ الوقت الذي أدى فِيْه تراجع التوقعات برفع قوي لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ وقت لاحق من الشهر إلَّى إضعاف الدولار.

ارتفع اليورو إلَّى أعلى مستوى عَنّْد 1.0254 دولار، مرتفعا 1.1 فِيْ المائة خلال اليوم، مسجلا أقوى مستوى له منذ السادس من يوليو، مع توقعات بنسبة 60 فِيْ المائة فِيْ الأسواق بزيادة 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعا من 25 فِيْ المائة يوم الخميس. الاثنين.

وتراجع مؤشر الدولار 0.8 فِيْ المئة إلَّى 106.64 وهُو أقل من أدنى مستوى سجله أمس عَنّْد 106.88 لكنه بعيد أيضا عَنّْ أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عَنّْد 109.29 وهُو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر أيلول 2002.

ارتفع الدولار الأسترالي 1.2 فِيْ المائة إلَّى 0.6894 دولار بعد أن قال صانعو السياسة فِيْ بنك الاحتياطي الأسترالي إنهم يرون الحاجة إلَّى مزيد من التضييق.

ارتفع الين الياباني لكنه لم يكن بعيدًا عَنّْ أدنى مستوى له فِيْ 24 عامًا قبل قرار سياسة بنك اليابان المتوقع يوم الخميس، حيث أعلن البنك المركزي مرارًا وتكرارًا فِيْ الأيام الأخيرة التزامه بمواصلة التيسير القوي.

وارتفع الجنيه 0.6 بالمئة إلَّى 1.2017 دولار ليقترب من أعلى مستوى فِيْ أسبوع سجله يوم الاثنين عَنّْد 1.2032 دولار. وانخفض إلَّى 1.1761 دولار يوم الخميس للمرة الأولى منذ مارس 2022، حيث تواجه بريطانيا منافسة حادة ومثيرة للانقسام حول من سيحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون.