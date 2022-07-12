اليورو يساوي الدولار لأول مرة منذ 20 عاما

انخفضت قيمة اليورو يوم الثلاثاء إلَّى دولار واحد، وهُو مستوى لم نشهده منذ عام طرح العملة الموحدة للتداول قبل عشرين عاما.

يأتي ذلك فِيْ ظل المخاطر التي يشكلها قطع إمدادات الغاز الروسي عَنّْ الاقتصاد الأوروبي.

وبلغت قيمة اليورو دولارًا واحدًا فِيْ حوالي الساعة 09.50 بتوقيت جرينتش لفترة وجيزة، فِيْ أول مرة منذ ديسمبر 2002، قبل أن يرتفع مرة أخرى بشكل طفِيْف.

يشار إلَّى أن اليورو يتعرض لضغوط فِيْ الأسواق المالية لفترة طويلة لأسباب نابعة من آثار حرب أوكرانيا التي أثرت على أوروبا على وجه الخصوص، والمعركة المحافظة نسبيًا ضد التضخم من قبل البنك المركزي الأوروبي.

جاء ضعف اليورو بشكل غير مواتٍ فِيْ البيئة الحالية التي تشهد معدلات تضخم عالية نسبيًا، لأنه كلما انخفض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة، ستصبح العملات الأخرى مثل الدولار أقوى، ومن ثم قيمة السلع القادمة سوف ترتفع منطقة اليورو، مما سيؤدي إلَّى تفاقم التضخم.

مع انخفاض قيمة العملة الأوروبية الموحدة، سيضطر المستهلكون فِيْ منطقة اليورو إلَّى زيادة نفقاتهم من أجل تغطية تكاليف المعيشة وهذا الانخفاض ينذر فِيْ المقام الأول بمزيد من الارتفاع فِيْ أسعار الطاقة والمواد الخام.