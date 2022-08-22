اليورو يسجّل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 20 عاما

وسجل اليورو أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 2002 عَنّْد 0.9951 دولار.

انخفض اليورو فِيْ ظل أزمة الطاقة التي تهدد الركود فِيْ أوروبا.

أما الدولار فقد استفاد من قرارات الاحتياطي الفِيْدرالي المتتالية برفع أسعار الفائدة، فِيْما خسر اليورو 0.84٪ من قيمته ليصل إلَّى أدنى مستوى له منذ 2002.

كَمْا تكبدت البورصات الأوروبية خسائر بنحو 2٪ يوم الاثنين، فِيْ ظل مخاوف من ركود ناتج عَنّْ ارتفاع أسعار الغاز فِيْ أوروبا.

يأتي ذلك فِيْ ظل ترقب الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية نهاية الأسبوع.

وتراجعت المؤشرات بنسبة 2.26٪ فِيْ فرانكفورت و 1.84٪ فِيْ باريس و 1.81٪ فِيْ ميلانو و 0.45٪ فِيْ لندن.

قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا لمدة ثلاثة أيام فِيْ نهاية الشهر الجاري، مما يزيد الضغط على القارة فِيْ سعيها لتجديد مخزونات الوقود قبل الشتاء.

ينتظر السوق القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات فِيْ منطقة اليورو يوم الثلاثاء ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يكون إيجابيًا.

تتوقع الأسواق الآن زيادة فِيْ سعر الفائدة بمقدار 60 نقطة أساس فِيْ اجتماع المركز الأوروبي فِيْ سبتمبر وزيادات مجمعة بمقدار 130 نقطة أساس للفترة المتبقية من العام.