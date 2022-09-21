اليورو يسدد فاتورة تعبئة الجيش الروسي.. والدولار يستقوي

قفز الدولار اليوم إلَّى أعلى مستوى له منذ عقدين، حيث هزت الأسواق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التعبئة العسكرية واتهاماته للغرب.

وذلك قبل الارتفاع المحتمل الحاد فِيْ أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي.

وأمر بوتين، الأربعاء، بأول تعبئة للجيش فِيْ بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وحذر الغرب من أنه إذا واصل ما وصفه بـ “الابتزاز النووي”، فإن موسكو سترد بقوة بكل ترسانتها الضخمة.

أعطت هذه الأخبار دفعة قوية لمؤشر الدولار، وهُو المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، حيث ارتفع أكثر من 0.5 فِيْ المائة إلَّى 110.87 وهُو أعلى مستوى منذ 2002.

يدفع اليورو فاتورة تعبئة الجيش الروسي

وقع عبء البيع بسبب الأخبار على العملات الأوروبية، حيث زادت تعليقات بوتين من المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة تعاني بالفعل من عواقب خفض روسيا لإمدادات الغاز.

انخفض اليورو إلَّى أدنى مستوى فِيْ أسبوعين عَنّْد 0.9885 دولار، بالقرب من أدنى مستوى فِيْ عقدين من الزمن سجله فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، وانخفض اليورو فِيْ التعاملات الأخيرة بنسبة 0.6 فِيْ المائة إلَّى 0.9912 دولار.

الجنيه الاسترليني فِيْ الطريق

انخفض الجنيه بنسبة 0.4 فِيْ المائة، مسجلاً مستوى منخفضًا جديدًا، وهُو الأدنى منذ 37 عامًا، عَنّْد 1.1304 دولارات، حتى قبل تصريحات بوتين.

ارتفع مؤشر الدولار حتى الآن هذا العام بنسبة 16 فِيْ المائة وهُو فِيْ طريقه لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981. ويقول المحللون إن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد يجعل الدولار أقوى.

كَمْا وصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلَّى أدنى مستوياتهما منذ سنوات يوم الأربعاء. سجل الدولار الأسترالي 0.6655 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2022، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلَّى 0.5877 دولار، وهُو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.