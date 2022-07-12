اليورو يقاوم مخاوف الطاقة.. صعد 0.15% أمام الدولار

ارتفع اليورو يوم الثلاثاء، عاكساً مسار الانخفاضات السابقة التي قربته من التكافؤ مع الدولار، لكنه ظل تحت ضغط شديد من أزمة إمدادات الطاقة المحتملة وعدم اليقين بشأن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.

انخفض اليورو إلَّى 1.00005 دولار قبل أن يتراجع عَنّْ هذا المستوى. بحلول الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، ارتفع بنسبة 0.15 ٪ إلَّى 1.00540 دولار.

بدأ أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلَّى ألمانيا، نورد ستريم 1، أعمال الصيانة السنوية يوم الاثنين، مع توقع توقف التدفقات لمدة 10 أيام. لكن الحكومات والأسواق تشعر بالقلق من أن روسيا قد تمدد الإغلاق، مما يؤدي إلَّى تفاقم أزمة الطاقة فِيْ أوروبا ودفع اقتصادها إلَّى الركود.

كان ضعف اليورو أكثر وضوحًا مقابل الدولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، فِيْ وقت سابق إلَّى 108.56، وهُو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2002، لكنه انخفض بعد ذلك إلَّى 108.10 دولار.

وأشار المحللون إلَّى عدم اليقين المتزايد بشأن خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة مبدئيًا بمقدار 25 نقطة أساس فِيْ يوليو ثم بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ سبتمبر.

وتراجع الدولار إلَّى 136.72 ين ياباني منخفضا 0.5 بالمئة بعد أن قفز يوم الاثنين إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عاما عَنّْد 137.75 ين.

يعمل الاقتصاد العالمي المتعثر على تقويض سوق العملات التي تركز على السلع الأساسية. من المتوقع أن ترفع كندا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، لكن الدولار الكندي انخفض بنسبة 0.2٪ مقابل الدولار.