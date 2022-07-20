اليورو يقفز لأعلى مستوى فِيْ أسبوعين.. سحر الفائدة يبطل قلق الغاز

قفز سعر اليورو اليوم بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ أسبوعين مقابل الدولار وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع هذا الأسبوع.

جاء ذلك بعد تقرير نشرته رويترز عَنّْ استئناف ضخ الغاز من خط أنابيب روسي رئيسي فِيْ الوقت المحدد بعد استكَمْال أعمال الصيانة.

من المقرر عقد الحدثين، اجتماع البنك المركزي الأوروبي واستئناف خط أنابيب نورد ستريم 1، يوم الخميس، مما أثار الترقب فِيْ السوق.

سعر اليورو اليوم

لكن اليورو استفاد من الأنباء التي تفِيْد بأن البنك المركزي الأوروبي يفكر فِيْ رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من 25 كَمْا ورد سابقًا.

وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلَّى 1.02730 دولار وهُو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو قبل أن يتراجع عَنّْ ذلك المستوى.

كَمْا ارتفع بنسبة 0.25٪ مقابل الجنيه البريطاني إلَّى 85.4 بنس.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، عَنّْد مستوى 106.6.

من المتوقع أن يلتزم بنك اليابان بسياسته بشأن أسعار الفائدة وسجل الين 138.2 ين للدولار، وهُو ليس بعيدًا عَنّْ أدنى مستوى له منذ 24 عامًا.

الأسْهُمْ الأوروبية

حامت الأسْهُمْ الأوروبية بالقرب من أعلى مستوياتها فِيْ 6 أسابيع يوم الأربعاء مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

تركز اهتمام السوق على خطاب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمام البرلمان وسط أزمة سياسية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4٪ بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، مواصلا المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن قالت مصادر يوم الثلاثاء إن تدفقات الغاز الروسي إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 ستستأنف فِيْ الوقت المحدد هذا الأسبوع بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة. .

ارتفع مؤشر البورصة الإيطالية بنسبة 0.2٪ قبيل خطاب دراجي بعد إغلاق الأسواق، والذي يأتي بعد أن نصحه الرئيس بإعادة النظر فِيْ استقالته التي قدمها الأسبوع الماضي.

أكبر الرابحين فِيْ المؤشر الأوروبي كانت شركة الكهرباء الألمانية Uniper، التي ارتفعت بنسبة 7.3٪ بعد أن قال تقرير إن خطة الإنقاذ ستناقش مع المستشار الألماني أولاف شولز يوم الجمعة.