اليوسكي VS كونان.. سعودي سبورت يجيب من ينتقل إلَّى النصر فِيْ 2022

يتساءل الشارع الرياضي السعودي، ظهر اليوم الأربعاء، عَنّْ اللاعب الذي يستحق أن يكون الظهِيْر الأيسر لفريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022، بين الإيفواري جيسلان كونان، والمقدوني إيزجان اليوسكي. .

يسعى فريق النصر الأول لكرة القدم، مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، للتعاقد مع ظهِيْر أيسر جديد فِيْ سوق 2022 الصيفِيْ.

اقتصرت الخيارات على الفوز، بين اسمين فقط، الإيفواري جيسلان كونان، القادم من صفوف ستاد ريمس الفرنسي، والمقدوني عزجان اليوسكي، المعروف فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، بعد تألقه فِيْ أسوأ مواسم العالم. قِصَّة الاهلي.

أليوسكي ضد كونان .. الرياضة السعودية تجيب من سينتقل إلَّى النصر عام 2022

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” بعض أرقام كونان وأليوسكي فِيْ مقارنة بين الاثنين بخصوص اللاعب الذي يستحق قميص النصر صيف 2022 كَمْا أوضحنا لكَمْ بالفعل. أيهما قريب. لتتويجا بوصوله إلَّى نادي الرياض حسب آخر البيانات الصحفِيْة تلقى محليا وعالميا

– شريك الياوسكي … القطعة الذهبية المفقودة فِيْ النصر

قدم اليوسكي مستويات مبهرة مع الأهلي، منذ وصوله صيف 2022 من ليدز يونايتد، لكن هبوط الفريق إلَّى مسابقات الدرجة الأولى وضعه على رأس قائمة المغادرين جدة، فِيْ سوق الصيف 2022.

وخاض اليوسكي 30 مباراة للأهلي فِيْ جميع المسابقات الرسمية وسجل 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وبحسب تقارير صحفِيْة، لا يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يقترب من الفوز، فِيْ ظل الأنباء التي تفِيْد بأنه على بعد خطوات فقط من استكَمْال انتقاله إلَّى فريق طرابزون سبور التركي، خاصة بعد تأهل الأخير لدوري الأبطال. .

– جيزلان كونان … جارسيا يتسوق فِيْ الدوري الفرنسي

يعرف المدرب رودي جارسيا اسم الإيفواري، جيزلان كونان، جيدًا فِيْ ضوء مواجهتهما فِيْ أكثر من مباراة، عَنّْدما كان أول مسؤول عَنّْ الجهاز الفني لأولمبيك ليون، بينما كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا فِيْ فِيْ صفوف ستاد ريمس الفرنسي.

ظهر كونان فِيْ 28 مباراة رسمية مع ريمس هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدف واحد وتقديم 3 تمريرات حاسمة فقط.

وبحسب آخر البيانات الصحفِيْة، لا يزال كونان أقرب للفوز، بناءً على طلب مباشر من المدرب رودي جارسيا، رغم أن الإيفواري تلقى عرضًا رسميًا من أولمبيك ليون.

يتفوق كونان على أليوسكي دفاعيًا، بينما يتمتع نجم منتخب شمال مقدونيا بقدرات هجومية غير مسبوقة، لكن العامل المشترك الوحيد بينهما هُو أن ضمه فِيْ صيف 2022 سيكون مجانيًا.