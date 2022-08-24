اليوم أول أيام سهيل .. ثاني ألمع نجم في السماء

أعلن عبدالله المسند، أستاذ المناخ الأسبق بجامعة القصيم، الأربعاء، عن دخول موسم سهيل، أشهر النجوم العرب قديما وحديثا.

وأشار إلى أن التأشير يدخل بعد 53 يوما، فيما يبدأ موسم الخريف بعد 30 يوما فقط، لافتا إلى أن هناك 210 أيام متبقية قبل بداية فصل الربيع وهي نفس الفترة التي تفصلنا عن بداية فصل الربيع. شهر رمضان 1444 هـ.

عمر نجم سهيل

وفي وقت سابق، قال خبير المناخ عبد العزيز الحسيني، إن بعض علماء الفلك يقدرون عمر النجم سهيل بـ 27 مليون سنة، وكان العرب يغنون عنه ويذكرونه في قصائدهم.

وتابع صباح الأربعاء ستشرق علينا أولى نجوم سهيل وهي الدولة المتلألئة، وأيامها 13 يومًا، وهي الحالة السابعة والأخيرة لموسم الصيف. تصلح لزراعة قلوب وأشجار النخيل، فتزرع فيها الخضراوات، مثل سويقات الساق، حيث تستمر هجرة الريع وتبدأ هجرة البراعم، ويقول الجمهور إذا خرج الوميض أكره الصراحة والوميض يزداد، ويخسر الضيف الثمن “، وهو تعبير مجازي لكثرة التمر والحليب، لفصل الصغار عن الأمهات.

وأشار إلى أن هذا النجم هو ثاني ألمع نجم في سماء الليل بعد سيريوس، وظهور النجم سهيل هو علامة على نهاية أيام الصيف بشكل تدريجي.